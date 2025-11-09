Nazim assisterà a una scenata di Harika con una commessa, nelle prossime puntate de La notte nel cuore e deciderà di lasciarla: "Mi hai ingannato. Quando non ci sono, insulti tutti".

Le anticipazioni rivelano che Harika prometterà a Nazim di cambiare ed essere meno arrogante. Dopo un periodo di quiete, però, la ragazza tornerà quella di una volta e mostrerà il peggio di sé con una commessa. Stanco degli atteggiamenti di Harika, Nazim la lascerà da sola e in lacrime.

Nazim attratto da Harika ma spaventato dal suo carattere

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che tra Harika e Nazim inizierà una relazione.

L'amicizia si farà sempre più stretta e si trasformerà presto in qualcosa di più importante. La ragazza sembrerà innamorata di Nazim, ma lui, pur essendo preso, avrà dei dubbi sul suo brutto carattere. I primi segnali arriveranno quando Sevilay partirà e la ragazza ammetterà con Nazim di essere stata la causa del suo addio. Harika racconterà senza problemi di aver accusato Sevilay di essere una parassita e il tono tranquillo con cui parlerà farà paura a Nazim. Quest'ultimo spiegherà alla sua fidanzata che è molto sbagliato quello che ha fatto e detto nei confronti di Sevilay. Nazim la rimprovererà, chiedendole di mettersi nei panni degli altri per provare a capire, ma lei non sembrerà affatto toccata dalle sue parole.

Vista l'insensibilità di Harika, Nazim la lascerà da sola a riflettere. Dopo qualche giorno, Harika proverà a riallacciare i rapporti, ma lui resterà ancora un po' sulle sue. A quel punto, la ragazza scoppierà in lacrime e spiegherà di sentirsi molto sola: suo fratello è in carcere, suo padre è appena morto e Sumru è andata via. Vedendo Harika così fragile, Nazim le darà un'altra possibilità e lei prometterà di cambiare. All'inizio tutto sembrerà funzionare, tanto che arriverà a considerare Melek come una sorella.

Le promesse di Harika in La notte le cuore

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Harika si impegnerà a essere più sensibile e comprensiva con gli altri. La ragazza andrà a cena con Nazim e non permetterà ai camerieri neanche di servirla.

L'avvocato spiegherà a Harika che permettere al personale di svolgere il loro lavoro non è una mancanza di rispetto. Insomma: la ragazza passerà da un eccesso all'altro e confiderà a Nazim di essere sempre stata molto viziata perché in casa la sua famiglia aveva la servitù. La storia con l'avvocato diventerà sempre più importante, ma qualcosa farà crollare di nuovo tutto. Harika si troverà in un negozio di abbigliamento quando farà una scenata a una commessa, trattandola male. La ragazza metterà in dubbio il lavoro della commessa e comincerà a urlare: "Chi ti credi di essere?". Nazim assisterà a tutto, sconvolto, quando Harika proverà persino a far licenziare la commessa e insulterà anche il direttore del negozio.

L'avvocato si avvicinerà a Harika e le esprimerà la sua delusione: "Mi hai ingannato", le dirà, "Quando sei con me fingi di essere gentile e quando non ci sono insulti tutti". Lei, in lacrime, gli prometterà che cambierà, ma Nazim questa volta la lascerà senza concederle altre possibilità.

Harika: la più piccola e la più viziata della famiglia Sansalan

Sin dall'inizio de La notte nel cuore, Harika si è mostrata come una ragazza viziata e piena di sé. La sua arroganza ha infastidito persino suo padre Samet che l'ha costretta a lavorare per un periodo per costringerla ad avere rispetto degli altri. Le punizioni, però, non sono servite a Harika che non ha mai perso occasione per denigrare gli altri.

L'insensibilità della ragazza è peggiorata quando sono arrivati Nuh e Melek e la famiglia Sansalan si è sgretolata. Harika ha costante bisogno di attenzioni e vedere Sumru andare via di casa per lei è stato un duro colpo. La malattia di Samet, poi, ha fatto perdere a Harika un'altra figura fondamentale. Al momento, Harika si fida solo della zia Hikmet che invece non fa altro che usare lei ed Esat per i suoi piani diabolici.