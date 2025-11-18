Le trame degli appuntamenti de La notte nel cuore, in onda prossimamente in prima serata su Canale 5, raccontano che Nuh spedirà alcune missive d'addio ai suoi familiari prima di essere operato per rimuovere un tumore al cervello. Il giovane farà una specie di testamento, temendo di non sopravvivere alla delicata operazione chirurgica.

Nuh scopre di avere un tumore al cervello

Nuh vivrà momenti di grande paura quando scoprirà di essere affetto da una grave malattia: apprenderà di avere un tumore al cervello e sarà costretto a sottoporsi a una difficile operazione chirurgica per rimuovere la massa.

Nuh non avrà paura di morire e per questo scriverà alcune lettere d'addio alla famiglia. L'uomo compilerà una specie di testamento, nel caso in cui non dovesse risvegliarsi dopo l'intervento. Spedirà la prima lettera a sua madre Sumru, che accuserà dei sensi di colpa per averlo abbandonato da bambino. L'uomo confesserà alla madre: “Non c’è colpa, mamma. E se non c’è colpa, non c’è niente da perdonare”.

Nuh scrive una missiva a Melek e Sevilay

Nuh scriverà poi a suo fratello Esat e a Melek, alla quale dirà che ha un pezzo del suo cuore. Il ragazzo chiederà alla sua gemella di essere forte, soprattutto per il bambino che porta in grembo. Infine, Nuh manderà una lettera a sua moglie Sevilay, ammettendo di non aver paura di perdere la vita, ma di lasciarla da sola.

Esma ha fatto una scenata di gelosia a Esat

Nelle ultime puntate de La notte nel cuore andate in onda su Canale 5, Halil ha provato a convincere Nuh e Melek di non essere il frutto di una violenza, poiché lui era davvero innamorato di Sumru. I gemelli hanno avuto una discussione in merito alle parole del loro padre.

Sevilay, invece, ha reagito con uno schiaffo alle provocazioni di Harika, quando questa ha insinuato che ricevesse uno stipendio mensile da Cihan. Quest'ultimo ha scoperto che sua zia è diventata la tutrice legale di Samet. Hikmet ha chiesto cinque milioni di dollari e un edificio commerciale per rinunciarvi.

Halil ha raggiunto Tahsin e Cihan per avvertirli che Sumru ha detto una bugia sulla sua storia di violenza.

Bunyamin, intanto, ha sorpreso Turkan a guardare monili di bigiotteria online e le ha promesso di comprarle dei gioielli d'oro.

Infine, Sevilay ha deciso di partire di nascosto, lasciando una lettera a Cihan, mentre Esma ha fatto una scenata di gelosia a Esat dopo averlo visto a cena con un'altra donna.