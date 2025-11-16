Nelle nuove puntate de La notte nel cuore, il matrimonio di Sevilay – già segnato dall’ombra dell’operazione di Nuh e dal loro primo “sì” malinconico prima della sala operatoria – verrà sconvolto dall’irruzione improvvisa di Hikmet, che accuserà la ragazza di ingrata davanti a tutti, trasformando una serata di festa in un altro momento doloroso della sua vita.

Il matrimonio malinconico prima dell’operazione, la scelta disperata di Nuh e Sevilay

Il matrimonio tra Nuh e Sevilay verrà celebrato nel modo più malinconico possibile, poco prima che Nuh entri nella sala operatoria per farsi rimuovere il tumore al cervello.

Sarà Nuh a proporre alla ragazza di sposarlo, forse in questo modo potrà avere anche la carica giusta per affrontare l'intervento. Fortunatamente, tutto andrà nel migliore dei modi e, dopo un periodo di convalescenza, Nuh avrà modo di tornare a casa e tra i suoi primi desideri ci sarà quello di organizzare una festa di nozze, quella che lui e Sevilay si meritano.

La festa di nozze che sembra un sogno, fino all’ingresso gelido di Hikmet

La festa sarà molto bella e i due ragazzi si ritroveranno circondati dall'affetto dei loro cari, fino a quando in sala Hikmet apparirà all’improvviso, senza essere stata invitata. Il suo arrivo congelerà l’aria nella stanza, mentre Nuh chiederà con sarcasmo: “Oh, Hikmet.

Possiamo sapere il motivo della tua visita non annunciata?”.

Le accuse feroci di Hikmet e il silenzio di Sevilay

Ma la scena si farà ancora più dura quando la donna, sentendosi tradita, si scaglierà contro Sevilay, lasciando uscire tutto il risentimento accumulato negli ultimi mesi, da quando la ragazza ha scoperto che Hikmet non è la sua madre naturale: “Dovresti vergognarti. Davvero, vergognati. Una figlia non invita sua madre al proprio matrimonio? Eh? Sei sempre stata così? Una bambina senza cuore? Così ingrata?”.

Hikmet proseguirà con voce ferma: “Sei arrivata tra le mie braccia che eri piccolissima. Abbiamo vissuto insieme per anni, ti ho cresciuta, ti ho protetta. E tu non inviti tua madre al matrimonio?

Perché, secondo te?”.

La giovane resterà in silenzio, mentre l’altra continuerà, sempre più dura: “Non lo so, forse perché sei solo una figlia ingrata”.

Quando la ragazza proverà ad andarsene per mettere fine allo scontro, la donna cercherà di trattenerla, la voce ormai alterata: “Ah, te ne vai ancora? Perché? Ti sto rovinando l’umore? Su, parla. Dillo. Parla”.

Sevilay non risponderà e Hikmet verrà invitata a lasciare la sala. Nel giorno più importante della vita della ragazza, l'ombra di Hikmet piomberà ancora, ma ormai Sevilay avrà Nuh al suo fianco, pronto a proteggerla dalle grinfie della spietata madre adottiva.