Nella nuova puntata de La notte nel cuore, in onda martedì 11 novembre su Canale 5, Halil cercherà di screditare Sumru agli occhi di Nuh e Melek, sostenendo che la donna abbia mentito sulla violenza subita in passato e provando a convincere i figli che l'unione con Sumru fosse felice. Nuh inizierà a dubitare della sincerità della madre, mentre lei resterà ignara del ritorno di Halil in città. Intanto, Esat organizzerà un finto rapimento di Esma per ottenere il milione di dollari richiesto come riscatto, che verrà pagato da Tahsin.

Halil scredita Sumru: lui non le ha mai usato violenza

Hikmet sarà sempre più convinta che Sumru abbia mentito riguardo alla violenza subita in passato da Halil e temerà che la donna possa accusare anche Tahsin di aggressione. Per questo, e per vendicarsi dell'ex cognata, si è alleata con Halil, l'ex di Sumru e padre dei gemelli Nuh e Melek. Hikmet consiglierà a Halil di conquistare la fiducia di Nuh, il gemello che, a detta sua, è più vulnerabile. Nel mentre, Sumru sarà all'oscuro dell'arrivo di Halil in città, visto che Melek e Nuh preferiranno non dirle nulla, almeno per il momento. Halil affronterà i figli e durante il confronto rivelerà loro che lui e Sumru erano felicemente innamorati e che lui non le ha mai usato violenza.

In questo modo, l'uomo cercherà di screditare Sumru agli occhi dei figli ribadendo che non solo lei avrebbe sempre mentito sulla violenza subita, ma che fu proprio lei a lasciarlo spezzandogli il cuore.

Nuh dubita della madre, Esat organizza il rapimento di Esma

Nuh e Melek non crederanno alla versione del padre e Halil, a questo punto, farà un gesto eclatante, impugnando una pistola e cercando di spararsi davanti a Nuh. Quest'ultimo riuscirà a fermare il padre e comincerà a pensare che lui possa aver detto la verità. Halil sembrerà aver raggiunto il suo scopo, visto che almeno uno dei suoi figli comincerà a dubitare della versione data sino a ora da Sumru. Esat, invece, ordirà un nuovo intrigo per riuscire a ottenere del denaro dalla famiglia Sansalan.

L'uomo non si farà scrupoli e organizzerà il rapimento della moglie Esma, con la complicità della zia di quest'ultima. Tutto andrà come previsto visto che alla fine Tahsin pagherà il riscatto di un milione di dollari, ignaro che si tratti di un inganno orchestrato dal nipote. Cihan e Melek cominceranno a pensare di lasciare la città una volta che sarà nato il bambino.

La notte nel cuore conquista 2,4 milioni di telespettatori

Continua il successo de La notte nel cuore che riesce a tenere incollati ogni martedì e domenica sera una media di 2,4 milioni di telespettatori e uno share intorno al 16%. Numeri eccellenti per Mediaset che ha fatto centro scegliendo di puntare su questa dizi turca per riempire il palinsesto di Canale 5. La serie con Nuh e Melek, salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, dovrebbe continuare ad andare in onda con un doppio appuntamento settimanale anche nelle prossime settimane.