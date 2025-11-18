Nel corso della trentasettesima puntata della soap turca La notte nel cuore, che andrà in onda su Canale 5 domenica 23 novembre 2025, Melek e la sorellastra Harika uniranno le loro forze per raggiungere lo stesso obiettivo.

Ma non è tutto, Cihan nel corso dei nuovi appuntamenti si scaglierà contro sua zia Hikmet e la accuserà di essere la responsabile del rapimento di sua cognata Esma.

Serife sconvolge la nipote Esma, Tahsin lascia un messaggio disperato a Sumru

Non appena verrà messa alle strette, Serife confesserà a Esma di averla tradita, ovvero di essere stata complice di Esat nel suo rapimento.

Nel mentre le indagini per far luce sulla vicenda andranno avanti. Cihan affronterà sua zia Hikmet e le confiderà il suo sospetto, convinto del suo coinvolgimento con il sequestro di Esma.

La luce dei riflettori sarà focalizzata anche su Tahsin, il quale invierà un disperato messaggio all’amata Sumru, sopraffatto dai sentimenti che prova per lei.

Successivamente, Melek e Harika stringeranno un’alleanza inaspettata, che stando alle anticipazioni avrà delle conseguenze significative.

Riepilogo sul rapimento di Esma organizzato dal marito Esat con la complicità di Serife

Dopo essere stato costretto a sposarsi per assumersi le proprie responsabilità, Esat ha ingaggiato due uomini per far rapire la moglie Esma, manipolato da Serife, una zia della ragazza.

In particolare, appena Esma è stata rinchiusa all’interno di un fienile isolato, Esat ha chiesto un riscatto per la sua liberazione ai propri familiari. Tuttavia, il piano architettato da Esat per ottenere un milione di dollari ha finito per ritorcersi contro di lui, causando panico e tensione nella sua famiglia. Esma ancora in dolce attesa, è riuscita a scappare dal luogo in cui era stata imprigionata, appena i suoi rapitori l’hanno lasciata libera. A quel punto, Esat è stato determinato a darsi alla fuga, ma si è prefissato di far perdere le sue tracce dopo aver recuperato i soldi del riscatto per Hikmet e Halil, il padre di Nuh e Melek. A mettergli il bastone tra le ruote però, ci ha pensato ancora una volta suo fratello Cihan, il quale gli ha espresso tutto il suo disprezzo, per aver rinchiuso la moglie Esma in una stalla, dopo avergli bloccato il conto in banca e le carte di credito. Anche se Esat ha tentato di giustificarsi, fingendo di aver trovato i soldi da un’altra parte, Chihan è riuscito comunque a fagliela pagare.