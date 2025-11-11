Cambio palinsesto per La notte nel cuore nella programmazione di martedì 18 novembre. La messa in onda della soap opera è confermata anche per la prossima settimana con un doppio appuntamento che troverà spazio in prime time subito dopo il finale de La ruota della fortuna condotto da Gerry Scotti.

Per la puntata del prossimo martedì, però, la serie avrà una durata maggiore: come riportato dalla Guida Tv Mediaset, infatti, la soap opera andrà avanti quasi fino alle 00:30 in prima visione.

Cambio palinsesto La notte nel cuore del 18 novembre: la soap si allunga

La messa in onda de La notte nel cuore è confermata in prima visione assoluta su Canale 5 anche nella prossima settimana di programmazione con un doppio appuntamento serale che troverà spazio di martedì e domenica.

Per la puntata del 18 novembre, però, è prevista una piccola variazione di palinsesto dato che la nuova puntata della soap opera non terminerà poco dopo la mezzanotte, bensì si allungherà fino alle 00:25, dopodiché la linea passerà al tradizionale appuntamento notturno con il Tg5.

Una buona notizia per tutti gli appassionati della serie turca che, invece, di domenica sera dovranno abituarsi a seguire delle puntate più brevi in prime time.

Puntate ridotte per La notte nel cuore di domenica sera

La messa in onda di domenica, infatti, risulta confermata fino alle 23:45 circa, dopodiché ci sarà spazio per l'edizione notturna del telegiornale.

Mediaset continua a puntare così sulla doppia puntata serale de La notte nel cuore che, in queste settimane, si è rivelata vincente negli ascolti, registrando dei dati in netta crescita.

La media di spettatori di aggira sui 2,4 milioni fissi a puntata e lo share ha sfiorato anche il 20% durante la messa in onda, tenendo testa agli ascolti delle fiction Rai che tradizionalmente popolano il palinsesto del martedì e della domenica sera.

La soap ha tenuto bene anche contro il ritorno di Belve, il programma di interviste di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, che viaggia su una media del 10% di share a puntata.

Mediaset continua a puntare sulle serie turche per il palinsesto di Canale 5

In vista del gran finale di sempre della prima e unica stagione prevista, quindi, Mediaset punta a dare una sostanziale accelerata alla messa in onda de La notte nel cuore, pronta però a sostituirla con nuovi titoli che troveranno spazio sempre in prime time.

Al momento, infatti, ci sarebbero già diverse nuove serie che i vertici della tv commerciale avrebbero acquistato e che potrebbero trovare spazio nella prossima stagione televisiva 2025/2026, già a partire dall'inverno, sia nel daytime pomeridiano che nella fascia di prime time.