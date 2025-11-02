Cambio di palinsesto per La notte nel cuore nella programmazione Mediaset di dicembre. Le novità riguarderanno la scelta dei vertici di conservare episodi della serie turca che, in queste settimane di messa in onda, ha registrato ascolti in costante crescita.

Da dicembre, però, si opterà per la cancellazione della doppia puntata settimanale: gli episodi del martedì sera saranno sospesi e la messa in onda proseguirà solo di domenica.

Il successo de La notte nel cuore in prime time su Canale 5

Il successo de La notte nel cuore prosegue su Canale 5 con una media di spettatori che arriva a sfiorare la soglia dei due milioni e mezzo di telespettatori in prime time, pari a uno share che ha raggiunto il 16-17%.

Numeri che hanno permesso a Canale 5 di tenere testa agli ascolti delle fiction proposte su Rai 1 in queste settimane autunnali, tra cui Balene con Veronica Pivetti che ha registrato una media di soli 2,6 milioni di spettatori.

Alla luce del grande successo di spettatori, Mediaset ha scelto di raddoppiare la messa in onda della serie turca, trasmettendo due appuntamenti a settimana in prime time, entrambi di grande successo.

Mediaset cambia la programmazione de La notte nel cuore da dicembre

A partire dal prossimo dicembre, però, l'appuntamento con la soap turca subirà delle modifiche in prime time e non troverà più spazio su Canale 5 con la doppia puntata serale.

I nuovi episodi saranno sospesi dal prime time del martedì sera e andranno avanti solo di domenica sera, dalle 21:45 alle 24, prima di lasciare spazio alla trasmissione Pressing.

Al martedì sera, durante il mese di dicembre, è prevista la messa in onda di film e concerti che terranno compagnia al pubblico di Canale 5 in vista del periodo natalizio.

Mediaset concentra il suo palinsesto sulle serie turche

Sebbene durante la conferenza stampa di presentazione dei nuovi palinsesti, Pier Silvio Berlusconi abbia ammesso di voler ridurre il numero di ore dedicate alla messa in onda di serie turche, alla fine ha optato per una rivalutazione della sua scelta.

In questa stagione autunnale, sono state ben tre le serate che Mediaset ha scelto di dedicare alla messa in onda di soap importate dalla Turchia.

Dopo la riproposizione di Tradimento al venerdì sera, si è optato per la doppia puntata de La notte nel cuore e adesso si starebbe valutando anche una quarta serata dedicata alle serie turche con la messa in onda dei nuovi episodi di Io sono Farah, che riprenderà in prima visione assoluta su Canale 5 dopo la sospensione dello scorso agosto.