Cambio di palinsesto per La notte nel cuore nella fascia serale di Canale 5 del 30 novembre. L'appuntamento in prima visione è confermato con la consueta puntata speciale, ma questa volta la durata sarà leggermente inferiore rispetto al solito.
Mediaset ridurrà la serie turca di circa 10 minuti, lasciando spazio un po' prima all'appuntamento con la trasmissione sportiva Pressing, così come riportato dalla Guida tv ufficiale Mediaset.
Cambio di programmazione per La notte nel cuore nel palinsesto di domenica 30 novembre
La messa in onda de La notte nel cuore prosegue con successo nella fascia serale della domenica e per la serata del 30 novembre la serie turca dovrà sfidare il film tv Carosello in Love con Giacomo Giorgio, in prima visione.
Intanto, però, ci si avvicina a passi spediti anche verso il gran finale della serie turca Mediaset, al punto che i vertici Mediaset hanno scelto di modificare leggermente la programmazione della prossima puntata serale.
Domenica prossima la serie non si allungherà quasi fino alla mezzanotte come è accaduto nel corso delle ultime settimane di messa in onda, ma terminerà in leggero anticipo.
La soap opera La notte nel cuore termina in anticipo su Canale 5
L'appuntamento con La notte nel cuore, come riportato dalla Guida Tv Mediaset, andrà in onda sempre subito dopo La ruota della fortuna e proseguirà fino alle 23:40 circa e non fino alle 23:55 come di solito.
Mediaset riduce la messa in onda di circa dieci minuti rispetto al solito, per lasciare spazio dalle 23:40 all'appuntamento con la trasmissione sportiva Pressing, in onda in diretta per raccontare la giornata di campionato che si è appena conclusa.
A dicembre, invece, un'ulteriore variazione di palinsesto per la soap opera riguarderà la messa in onda settimanale, dato che si tornerà all'appuntamento singolo previsto per il momento solo di martedì sera, dato che di domenica ci sarà spazio per il ritorno di Chi vuol essere milionario? condotto da Gerry Scotti.
Il successo della fortunata soap opera turca di Canale 5
Intanto, il doppio appuntamento settimanale con la soap continua ad assicurare una media di oltre 2,3 milioni di spettatori nella fascia di prime time, garantendo a Canale 5 una media del 14-15% di share, con punte del 17%.
Numeri che hanno permesso a Canale 5 di assicurarsi uno zoccolo duro di spettatori anche contro i grandi eventi proposti nella stessa fascia oraria su Rai 1, come le partite della Nazionale italiana di calcio.