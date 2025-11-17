Cambio programmazione per La notte nel cuore nel palinsesto serale di martedì 18 novembre 2025. La messa in onda della serie turca è confermato in prime time sulla rete ammiraglia del Biscione seppur con delle modifiche legate alla durata complessiva.

Per questo martedì, come riportato dalla Guida Tv ufficiale Mediaset, la soap opera si allungherà in prime time con la messa in onda di ben tre episodi, che terranno compagnia al pubblico fin dopo la mezzanotte.

Cambio programmazione per La notte nel cuore martedì 18 novembre: la soap opera allunga

Il martedì sera di Canale 5 continuerà a essere appannaggio della serie turca incentrata sulle vicende di Nuh e Sevilay, in programma anche questa settimana al termine de La ruota della fortuna condotto da Gerry Scotti con la partecipazione di Samira Lui.

Questa settimana, però, la soap opera avrà una durata differente rispetto a quella di martedì scorso: la messa in onda, infatti, risulta segnata fino alle 00:20 circa.

Rispetto allo scorso martedì sera, quindi, La notte nel cuore tornerà alla messa in onda di tre episodi in prima visione assoluta, andando fin dopo la mezzanotte per poi lasciare spazio alla trasmissione X-Style.

Le puntate della domenica de La notte nel cuore ridotte nella fascia serale

Situazione diversa, invece, domenica sera dove già da qualche settimana l'appuntamento con la soap opera è stato ridotto nella fascia serale.

Gli episodi trasmessi nella serata festiva sono 2 con orario di chiusura fissato alle 23:50 circa, per poi cedere spazio all'appuntamento con la trasmissione sportiva Pressing, incentrata sul racconto della giornata di campionato di Serie A.

E, con questa programmazione, l'appuntamento con la soap si avvia a passi spediti verso il gran finale di sempre della prima e unica stagione che è stata realizzata in Turchia.

La soap opera turca regge negli ascolti anche contro la Nazionale italiana di calcio

In attesa di questo nuovo appuntamento con la soap opera turca, anche domenica 16 novembre, gli ascolti sono stati eccellenti contro la temutissima concorrenza della partita della Nazionale italiana di calcio, valida per la qualificazione al prossimo Mondiale.

In access prime time l'appuntamento con La ruota della fortuna si è difeso con una media consolidata di quasi 5 milioni di spettatori pari al 23% di share e poi, a seguire, la soap opera La notte nel cuore ha ottenuto una media di circa 2,4 milioni di spettatori sfiorando la soglia del 15%.

Il match dell'Italia, invece, ha appassionato una media di 7,5 milioni di spettatori su Rai 1, superando la soglia del 32% di share con picchi del 45% durante la messa in onda.