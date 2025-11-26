L'appuntamento con La notte nel cuore continua a tenere banco nella programmazione di Canale 5, seppur con alcune variazioni di palinsesto legate alla durata della messa in onda.

Martedì 2 dicembre, nella fascia serale, è prevista una nuova puntata in prima visione, che avrà una durata differente rispetto al solito, dato che la serie turca verrà allungata e proseguirà fin dopo la mezzanotte.

Come cambia la programmazione de La notte nel cuore di martedì 2 dicembre

Il palinsesto serale di Canale 5, per martedì 2 dicembre, prevede ancora la messa in onda della soap La notte nel cuore nella fascia di prime time con il consueto appuntamento più lungo.

La serie turca prosegue la sua messa in onda dopo il grande successo riscontrato nel corso delle ultime settimane, al punto da toccare la soglia dei 2,7 milioni di spettatori.

Un record per la soap, che ha raggiunto anche il 18% di share con picchi del 20%, superando le proposte di Rai 1 nella stessa fascia oraria.

Mediaset continuerà a fare affidamento sul prodotto, anche se a dicembre verrà sospeso il doppio appuntamento settimanale.

Si allunga La notte nel cuore nel palinsesto serale di martedì 2 dicembre

La notte nel cuore proseguirà regolarmente solo di martedì sera, mentre di domenica ci sarà spazio per la messa in onda di Chi vuol essere milionario – Il torneo, il game show condotto da Gerry Scotti che verrà riproposto nel periodo natalizio con un'edizione speciale di quattro puntate.

Per la soap, martedì 2 dicembre ci sarà una variazione di palinsesto importante, dato che la puntata verrà allungata in prime time.

Gli spettatori dovranno collegarsi subito dopo La ruota della fortuna per vedere in onda i tre episodi previsti fino alle 00:20 in prima visione.

La messa in onda, al momento, risulta in programma fino ai primi del 2026, dopodiché si arriverà al gran finale.

Dal 2 dicembre, la serie turca si ritroverà a contrastare il debutto de L'altro ispettore, la nuova fiction poliziesca di Rai 1 con Cesare Bocci, e le puntate conclusive dell'attuale stagione di Belve condotto da Francesca Fagnani su Rai 2.

Mediaset continuerà a puntare sulle soap turche nella fascia di prime time

Mediaset, però, continuerà a fare affidamento sulle serie turche per la fascia del prime time anche in pieno inverno.

Dal 5 dicembre torneranno le puntate inedite di Io sono Farah, la serie turca con Demet Ozdemir che dopo il grande successo riscosso questa estate, sarà riproposta in prime time con i nuovi episodi in prima visione che troveranno spazio nel prime time del venerdì, prendendo il posto di Tradimento, che saluterà il pubblico il 28 novembre.

Intanto, però, sono stati già acquistati i diritti per la messa in onda di altre serie turche che troveranno spazio nel corso della stagione televisiva 2026/2027 sia nella fascia serale che in quella pomeridiana, dove al momento domina La forza di una donna, in grado di raggiungere i 2,5 milioni di spettatori fissi in daytime.