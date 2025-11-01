Cambio programmazione per La notte nel cuore nel palinsesto serale di domenica 2 novembre 2025. L'appuntamento con la serie turca subirà delle variazioni legate alla durata complessiva di messa in onda, complice la scelta di ridurre a due gli episodi che andranno in onda in prime time.

La serie turca, quindi, chiuderà prima e lascerà spazio anticipatamente all'appuntamento sportivo con Pressing, la trasmissione dedicata al racconto del campionato di Serie A.

Mediaset riduce la durata de La notte nel cuore nella fascia serale di domenica 2 novembre

Mediaset ha scelto di ridurre la durata complessiva de La notte nel cuore in prime time a partire da questa domenica 2 novembre.

La soap opera turca è confermata nella fascia serale ma con delle novità che riguarderanno la durata complessiva di messa in onda.

A differenza delle settimane precedenti, infatti, non saranno trasmessi due episodi e mezzo bensì la durata verrà ridotta a soli due episodi che, come di consueto, troveranno spazio al termine dell'appuntamento con La ruota della fortuna, il fortunatissimo game show del preserale condotto da Gerry Scotti.

La soap La notte nel cuore ridotta e chiude prima domenica 2 novembre

Le nuove puntate andranno in onda fino alle 23:40 circa, dopodiché ci sarà spazio per una consueta breve anteprima delle prossime puntate de La notte nel cuore che andranno in onda martedì sera su Canale 5.

Alla luce degli ottimi ascolti registrati, Mediaset ha scelto di puntare ancora sul raddoppio settimanale della serie turca incentrata sulle vicende di Cihan e Melek, in grado di toccare la soglia dei 2,3 milioni di spettatori e uno share superiore al 16%.

Numeri che permettono a Canale 5 di difendersi nel migliore dei modi contro le fiction italiane trasmesse nel prime time di Rai 1.

Mediaset pronta a trasmettere un'altra serie turca in prime time

Intanto, dopo il grande successo registrato dalle serie turche nel corso di questa stagione autunnale e al cospetto degli ascolti decisamente deludenti che sta ottenendo il Grande Fratello in prime time, i vertici del Biscione starebbero pensando di aggiungere una ulteriore serata nel palinsesto del prime time, dedicata alle serie turche.

Dopo Tradimento e La notte nel cuore che, tuttavia, si avviano verso le fasi finali di sempre sarebbe previsto il ritorno della serie turca Io sono Farah che, nel corso della breve messa in onda estiva, ha saputo appassionare una media di oltre 2 milioni di spettatori arrivando a toccare anche il 26% di share.

Oltre a questo titolo, però, per la stagione invernale sarebbero in arrivo dei nuovi prodotti dalla Turchia che rinforzeranno sia la fascia serale che quella del daytime pomeridiano di Canale 5.