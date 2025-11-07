Cambio di programmazione per La notte nel cuore nel palinsesto serale di domenica 9 novembre. L'appuntamento con la serie turca è confermato in prime time, seppur con modifiche legate alla durata complessiva della messa in onda.

Come riportato dalla Guida Tv Mediaset, la soap andrà in onda nuovamente con tre episodi in prima visione e non con due, come accaduto durante la scorsa settimana su Canale 5.

Cambio di programmazione per La notte nel cuore nel prime time del 9 novembre: la soap turca si allunga

Per domenica 9 novembre, Mediaset tornerà a puntare sulla messa in onda di una puntata più lunga de La notte nel cuore

La serie turca tornerà in onda nello slot orario che va dalle 21:45 fino alle 00:15, per poi lasciare spazio alla trasmissione sportiva Pressing.

Rispetto alla scorsa settimana saranno trasmessi tre episodi nella fascia di prime time: complessivamente, la soap durerà all'incirca 25 minuti in più.

La nuova puntata domenicale de La notte nel cuore sarà composta da tre episodi: le anticipazioni

I telespettatori potranno assistere alla messa in onda di un ulteriore episodio che porterà la durata complessiva oltre la mezzanotte.

Sempre per la prossima settimana è confermato anche l'appuntamento con la doppia puntata serale di martedì sera.

Le anticipazioni di domenica rivelano che, dopo essere stato in carcere, Cihan attenderà fiducioso l'inizio del processo, grazie al quale verrà scagionato da tutti i capi d'accusa e potrà finalmente tornare in libertà e alla sua vita di sempre.

Insieme a Tahsin deciderà di incontrare Nuh: lo scopo sarà quello di mettere da parte le acredini sorte nel corso dell'ultimo periodo e provare a riportare la pace tra le loro famiglie, così da ripristinare un clima di cordialità.

Hikmet, invece, comincerà ad avere dei seri sospetti in merito all'aggressione subita e raccontata da Sumru, al punto da ipotizzare che si sia trattato solo di una messinscena architettata dalla donna.

La soap turca di Canale 5 supera gli ascolti di Montalbano su Rai 1

In attesa dei prossimi episodi, anche martedì scorso La notte nel cuore si è rivelata vincente nella fascia di prime time, conquistando l'attenzione di circa due milioni e mezzo di telespettatori, con uno share che ha sfiorato il 17%, raggiungendo punte del 20%.

Numeri che hanno permesso a Canale 5 di superare l'ascolto della replica di Montalbano, la fiction di Rai 1 con Luca Zingaretti, ferma a una media di due milioni di spettatori e al 13% di share, registrando un netto calo di ascolti rispetto alle settimane precedenti, quando la media Auditel sfiorava i tre milioni di spettatori fissi.

La scelta dei vertici Mediaset di puntare sulla doppia puntata settimanale della serie continua a rivelarsi vincente, dato che in queste settimane ha messo in difficoltà diverse nuove fiction che sono state proposte in prime time su Rai 1.

È questo il caso di Balene e Màkari 3, che nel prime time della domenica non hanno brillato contro La notte nel cuore, fermandosi entrambe sotto la soglia dei tre milioni di spettatori, nonostante il grande battage pubblicitario e la promozione intensa sui canali Rai.