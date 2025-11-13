Nuovo cambio di programmazione in arrivo per La notte nel cuore, la soap del prime time di Canale 5 che questa settimana proporrà tre appuntamenti serali.
Dal 7 dicembre, però, i vertici Mediaset modificheranno nuovamente il palinsesto: la soap verrà cancellata dalla domenica sera per lasciare spazio al ritorno di Chi vuol essere milionario, il game show di Gerry Scotti che tornerà in onda dopo un lungo periodo di assenza dal piccolo schermo.
Cambio programmazione La notte nel cuore dal 7 dicembre: cancellata di domenica
Il mese di dicembre sarà caratterizzato da una serie di novità legate alla programmazione serale di Canale 5.
A partire dal 7 dicembre, la domenica sera, ci sarà spazio per il ritorno di Chi vuol essere milionario condotto da Scotti, che per l'esordio si ritroverà a sfidare la Prima alla Scala di Milano trasmessa su Rai 1, che lo scorso anno non ha brillato sul fronte Auditel.
I vertici Mediaset hanno scelto di puntare su questa serata per agevolare il ritorno in video del game show a distanza di alcuni di anni dalla sua ultima puntata trasmessa in televisione.
Il game condotto da Gerry Scotti prenderà il posto de La notte nel cuore, che dal 7 dicembre verrà rimossa dalla domenica sera e trasferita in un altro giorno del palinsesto di Canale 5.
Ecco quando va in onda La notte nel cuore in prima visione
Le nuove puntate della soap turca saranno trasmesse al giovedì sera, dalle 21:50 alle 24.
La soap si ritroverà a sfidare le puntate conclusive della terza stagione di Un Professore, la fiction di Rai 1 con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi.
Da dicembre viene cancellato anche il doppio appuntamento settimanale con La notte nel cuore: non sarà più trasmessa di martedì sera per lasciare spazio alle nuove puntate del Grande Fratello, mentre di lunedì sera andranno in onda degli episodi più lunghi de La ruota della fortuna per sfidare la fiction Sandokan con Can Yaman.
Gli ascolti al ribasso del Grande Fratello su Canale 5
Lo spostamento del Grande Fratello dal lunedì è dettato principalmente dagli ascolti non proprio esaltanti che ha registrato il reality show nel corso delle ultime settimane di programmazione.
La media Auditel si è fermata sulla soglia di 1,9 milioni di spettatori con uno share che non è andato oltre la soglia del 14%.
Numeri ben distanti da quelli di un tempo e decisamente sottotono per il reality show condotto da Simona Ventura, di cui è stata già sospesa la doppia puntata settimanale.