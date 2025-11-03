Cambio programmazione per La notte nel cuore nel palinsesto di martedì 4 novembre 2025. L'appuntamento con la soap opera turca è confermato nella fascia di prime time seppur con delle modifiche legate alla durata complessiva di messa in onda.

A differenza della puntata trasmessa domenica sera, infatti, l'appuntamento con la serie incentrata sulle vicende di Nuh e Sevilay avrà una durata nettamente maggiore e si estenderà fin dopo la mezzanotte su Canale 5.

Cambia la programmazione de La notte nel cuore di martedì 4 novembre

Il doppio appuntamento con La notte nel cuore è confermato anche questa settimana nella fascia serale di Canale 5 e, dopo la puntata di domenica sera, la soap turca raddoppierà martedì 4 novembre.

L'appuntamento è confermato dalle 21:50 circa, subito dopo il tradizionale appuntamento con La ruota della fortuna che in queste settimane di programmazione ha dato filo da torcere al game show Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino su Rai 1.

Questa volta, però, gli appassionati de La notte nel cuore potranno godere del vantaggio di assistere alla messa in onda di una puntata decisamente più lunga in prime time, dato che non terminerà alle 23:50 cos come è accaduto domenica 2 novembre.

Mediaset allunga la durata de La notte nel cuore del 4 novembre: la soap allunga dopo la mezzanotte

Per la serata di martedì, come riportato dalla Guida Tv ufficiale Mediaset, l'appuntamento con La notte nel cuore avrà una durata maggiore: la messa in onda risulta in palinsesto fino alle 00:20 circa, dopodiché la linea passerà al programma di moda X -Style.

Visto il buon successo registrato in queste settimane, i vertici del Biscione hanno scelto di prolungare il doppio appuntamento settimanale con la soap per tutto il mese di novembre.

A dicembre, invece, si tornerà all'appuntamento singolo: la soap proseguirà solo di domenica sera, lasciando spazio alla messa in onda di film e concerti nel prime time del martedì.

Da dicembre, invece, dopo il gran finale di Tradimento ci sarà spazio per il ritorno di un'altra serie turca che ha conquistato il pubblico di Canale 5: trattasi di Io sono Farah che riprenderà dopo lo stop avvenuto questa estate.

Per il nuovo anno, invece, i vertici della tv di Stato hanno già acquistato nuove serie turche che andranno a rimpolpare la fascia del prime time e quella del daytime al termine de La forza di una donna, campione di ascolti dal lunedì al sabato con punte del 27% di share e più di 2,3 milioni di appassionati.

Il successo Auditel de La notte nel cuore nel prime time di Canale 5

In attesa di questa nuova puntata serale della soap, anche domenica scorsa La notte nel cuore ha registrato ottimi ascolti nella fascia serale di Canale 5, portandosi a casa una media di circa 2,5 milioni di spettatori pari al 15,30% di share.

Un buon risultato dettato anche dall'ottima media di spettatori lasciata in eredità dal game show La ruota della fortuna condotto da Gerry Scotti, visto da una platea di quasi 5 milioni di spettatori nel preserale, con uno share che ha sfiorato la soglia del 25%.

Su Rai 1, invece, il nuovo appuntamento con la fiction Màkari 4 si è fermato a una media di 2,8 milioni di spettatori pari al 17,40% di share, in netto calo rispetto ai dati Auditel registrati nelle precedenti stagioni di messa in onda.