Le anticipazioni sul gran finale assoluto della soap turca La notte nel cuore, in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Cihan si ritroverà sospeso tra la vita e la morte dopo essere intervenuto per salvare la sua amata Melek dalla morte. L'uomo verrà colpito da un proiettile che rischierà di farlo fuori, a pochi giorni dalla nascita della sua bambina.

Intanto per Nuh e Sevilay arriverà il lieto fine: i due convoleranno a nozze insieme e partiranno subito per il viaggio di nozze.

Cihan in gravi condizioni: come finisce La notte nel cuore su Canale 5

Cihan, nel corso degli episodi finali de La notte nel cuore in programma su Canale 5, si ritroverà a dover fare il possibile per farsi perdonare dalla sua amata Melek.

I due vivranno dei momenti di tensione che li porteranno a stare l'uno lontano dall'altro ma, il colpo di scena, non tarderà ad arrivare.

Cihan seguirà la sua amata in una gioielleria dove, di lì a poco, si verificherà una rapina: l'uomo non esiterà a intervenire in prima persona per mettere in salvo la vita della donna e quella della bambina che porta in grembo, finendo così per beccarsi un colpo di arma da fuoco.

Cihan viene perdonato, Nuh si sposa nel gran finale della soap

Le anticipazioni su come finisce La notte nel cuore rivelano che Cihan si ritroverà così sospeso tra la vita e la morte in un letto di ospedale.

Le sue condizioni dopo essere stato colpito dal proiettile appariranno molto serie e gravi, al punto che i medici dovranno intervenire subito e per fortuna riusciranno a evitare il peggio.

Melek, temendo di poterlo perdere per sempre, si renderà conto di non poter rinunciare a lui e sarà pronta a riprendere in mano le redini della loro storia d'amore.

Lieto fine in arrivo anche per la coppia composta da Nuh e Sevilay: i due convoleranno a nozze nel corso delle puntate finali della soap opera e, finalmente, potranno godersi il loro viaggio di nozze, al punto da non partecipare al matrimonio di Sumru con Tahsin.

Il grande successo della doppia puntata serale de La notte nel cuore su Canale 5

In attesa di assistere al finale di sempre della serie turca di Canale 5, gli ascolti continuano a essere positivi anche con la doppia puntata trasmessa di martedì e domenica sera.

La media Auditel di queste ultime settimane di programmazione è stata di oltre 2,4 milioni di spettatori nella fascia serale con uno share che arriva anche al 16%.

La serie, che non è mai è stata trasmessa nella fascia del primo pomeriggio a differenza di altre soap turche, ha dimostrato tutta la sua forza dal punto di vista degli ascolti, raggiungendo anche picchi del 20% di share in prima serata.