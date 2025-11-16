Nel corso dei nuovi episodi de La notte nel cuore in onda martedì 18 novembre, giungerà la notizia della morte di Samet. Mentre tutti i Sansalan parteciperanno ai funerali, Sumru deciderà invece di non presenziare e la sua assenza non passerà inosservata. Harika in particolare, sarà devastata e si domanderà come mai la madre non risponda neppure al telefono. Sevilay invece, incontrerà il fratello biologico ma non gli svelerà la sua identità.

Samet muore, Sumru assente ai funerali

Proprio mentre Hikmet starà per ricevere il denaro richiesto per rinunciare alla tutela legale di Samet, giungerà la notizia della morte dell'uomo.

Il piano della donna andrà in fumo e Cihan si recherà ad Ankara per sbrigare tutte le pratiche necessarie al trasferimento della salma di Samet. Bunyamin avrà invece il compito di organizzare i funerali. Harika sarà distrutta dalla morte del padre e cercherà di mettersi in contatto con Sumru, la quale però, avrà spento il telefono e si sarà rifugiata a Konya a casa di una vecchia amica. Ai funerali di Samet parteciperà l'intera famiglia Sansalan, compreso Tashin. Saranno scene toccanti, con Harika che non riuscirà a smettere di piangere dinnanzi alla tomba del padre. La ragazza non potrà fare a meno di notare l'assenza della madre Sumru e non riuscirà a capire il motivo per il quale ha scelto di non presenziare alle esequie.

Sevilay incontra il fratello biologico Andac

Sumru intanto, parlando con la sua vecchia amica, sarà convinta di aver preso la decisione giusta non presenziando ai funerali di Samet dopo tutto il male che l'ex marito le ha fatto. Alle esequie invece ci sarà Halil e la sua presenza scatenerà uno scontro tra Nihayet e Hikmet e l'ira di Tashin. Sevilay invece, incontrerà per la prima volta suo fratello maggiore Andac senza però rivelargli la sua vera identità. Sevilay riuscirà a farsi assumere nell'azienda del fratello e questa mossa le permetterà di conoscerlo meglio prima di raccontargli tutta la verità. Nuh invece, cercherà di scoprire dove sia finita Sevilay ma Nazim si rifiuterà di aiutarlo.

Il giovane si recherà dal medico e si sottoporrà a delle analisi per scoprire la causa dei suoi continui svenimenti.

La notte nel cuore conquista 2,4 milioni di telespettatori

La notte nel cuore continua ad appassionare il pubblico di Canale 5 e testimonianza ne sono i dati di ascolto più che soddisfacenti fatti registrare da questa dizi turca. Ogni domenica e martedì sera la serie Tv con Nuh e Melek è seguita da una media di 2,4 milioni di telespettatori e uno share tra il 15 e il 16%. La serie continuerà ad essere trasmessa sino ai primi mesi del 2026, quando andrà in onda l'ultima puntata di questa prima e unica stagione.