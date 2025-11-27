Le nuove puntate della serie La notte nel cuore, in onda su Canale 5 domenica 30 novembre e martedì 2 dicembre, promettono colpi di scena e momenti di alta tensione.

La polizia farà una scoperta che scagiona Sevilay dall'accusa di omicidio di Andac, mentre Nuh e Sevilay, ormai fuori pericolo, si preparano a tornare in Cappadocia solo per scoprire un devastante segreto medico.

Intanto, allo YeniSans hotel arriva la misteriosa Peri, amica di vecchia data di Cihan, che con la sua presenza turba gli equilibri e suscita gelosie.

Canan intanto cade vittima di un inganno orchestrato da Halil, rischiando di perdere tutto.

Nel frattempo Esat cerca invano di riconquistare Esma.

La scoperta della polizia scagiona Sevilay

Una telecamera nascosta tanto fa luce sulla verità riguardo alla morte di Andac. Le indagini della polizia portano a galla un video che sembra scagionare Sevilay da ogni accusa. Cihan e Melek, sollevati dalla notizia, cercano di contattare Nuh per avere aggiornamenti sulla ragazza e chiarire la sua situazione.

Nel frattempo, la notizia del tumore di Nuh getta un'ombra cupa sul futuro: Sevilay è sconvolta dalla diagnosi, ma Nuh, deciso a non affrettare i tempi, vuole prima parlare con Melek e Sumru.

L'arrivo di Peri sconvolge gli equilibri al YeniSans

Al YeniSans hotel arriva Peri, che afferma di essere la fidanzata di Cihan, destando immediatamente la gelosia di Melek.

Peri, con il suo fascino, colpisce Bünyamin, che si offre di ospitarla. Tuttavia, la sua presenza non è ben accolta da tutti e Melek si sente minacciata.

Intanto, Halil porta avanti il suo piano per truffare Canan, convincendola a investire in un fondo con interessi altissimi, ignara che i soldi finiranno nelle mani di Hikmet.

Esat, nel frattempo, cerca di distanziarsi dalle macchinazioni di Halil, ma la sua zia lo costringe a mantenere il silenzio minacciando di rivelare la verità sull'incidente di Sevilay.

Riepilogo della puntata precedente di La notte nel cuore

Nel precedente episodio, andato in onda martedì 25 novembre, Halil ha confessato a Canan i suoi sentimenti, nonostante la donna sia sposata, mettendola in una situazione scomoda.

Le rivelazioni di Nilay Alpsan hanno sconvolto la famiglia Sansalan, portando alla luce la verità nascosta sull'aggressione subita da Sumru da parte di Halil. L'indignazione di Cihan ha portato a un violento confronto con Halil, mentre la famiglia ha cercato di convincere Sumru a tornare a casa. Tutto ciò ha scosso profondamente i Sansala.