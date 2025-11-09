Nei prossimi episodi de La notte nel cuore, Cihan farà ritorno a casa, ma la sorpresa sarà dietro l’angolo. Ad attenderlo ci sarà Peri, la donna che non vedeva da tempo e che si presenterà come la sua “fidanzata”. Un incontro che farà vacillare la serenità di Melek, travolta da un’improvvisa gelosia.

Il ritorno di Cihan e l’arrivo inaspettato di Peri

Cihan tornerà finalmente a casa, accolto con entusiasmo. “Dove ti eri cacciato?”, esclamerà Bunyamin. Ma la serenità durerà poco: “La tua fidanzata ti aspetta da ore”, aggiungerà con tono scherzoso, scatenando lo stupore generale.

“La mia… fidanzata?”, chiederà Cihan, confuso, proprio mentre sulla soglia apparirà Peri, la donna che non vedeva da anni. “Hai una bella faccia tosta a chiamarmi sfaticata”, dirà lei sorridendo. “Da quanto non mi cerchi, non mi scrivi.” Cihan cercherà di alleggerire la tensione: “Hai ragione, ma bentornata. Non sei cambiata per niente.” “Davvero? Niente botox, niente ritocchi”, scherzerà Peri, tra le risate dei presenti.

L’imbarazzo di Melek e la tensione crescente

Cihan la presenterà subito: “Ti presento mia moglie, Melek, il mio unico amore.” “Piacere”, risponderà lei, celando a fatica il disagio. “Il piacere è mio”, ribatterà Peri, con un sorriso enigmatico. Interverrà allora Nihayet, la madre di Sumru: “Benvenuta, cara.

Finalmente ci conosciamo.” “Grazie, signora”, dirà Peri con dolcezza.

Poi, tra una battuta e l’altra, racconterà di come a Berlino lei e Cihan fossero inseparabili: “Eravamo sempre insieme. Ma poi è sparito. È venuto in Cappadocia e da allora silenzio assoluto.” Cihan abbasserà lo sguardo, in imbarazzo: “Hai ragione, ma tra lavoro e mille cose…”

La battuta di Peri che farà tremare la casa

La situazione precipiterà quando Harika, incuriosita, chiederà: “Ma hai detto fidanzato?” Peri sorriderà: “Eh sì, all’hotel mi hanno chiesto chi cercavo e io ho risposto: ‘Sono la fidanzata del signor Cihan’. Avresti dovuto vedere le loro facce.” “Come, la fidanzata?” esclameranno tutti insieme, tra stupore e sconcerto.

Cihan, rosso in volto, proverà a ridere: “È solo uno scherzo, vero?” “Ma certo”, dirà Peri, divertita. “Non avete proprio senso dell’umorismo.”

Cercando di tagliare corto, Cihan aggiungerà: “Se non vi dispiace, siamo appena arrivati. Io e Melek vorremmo riposarci un po’.” “Ma certo, andate pure”, risponderà Nihayet, accogliendo la richiesta.

“Amore, stai bene?” chiederà poi a Melek, notando il suo turbamento. “Sì, solo ho lasciato mia madre lì, e non riesco a togliermela dalla testa”, risponderà lei. Cihan la guarderà con dolcezza: “È normale, tesoro. Vai a riposarti, ti raggiungo subito.”

Quando Melek salirà le scale, Nihayet si rivolgerà a Peri: “Sei stanca, cara? Vuoi riposarti anche tu?” “Sì, credo di sì. Grazie ancora per l’accoglienza”, risponderà lei, nascondendo un sorriso sottile.

Nessuno, in quel momento, immaginerà che quel ritorno da Berlino finirà per riaprire pericolosi sentimenti.