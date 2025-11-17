Nei prossimi episodi della soap turca La notte nel cuore, Esat Sansalan si pentirà di aver trattato male la moglie Esma. Il giovane riconoscerà i suoi errori, soltanto dopo aver fatto i conti con la giustizia.

Nuh invece farà una specie di testamento, lasciando delle lettere d'addio ai suoi familiari con la convinzione di non sopravvivere alla difficile operazione che lo attende.

Esat assalito dai sensi di colpa dopo essere stato arrestato

Dopo aver fatto sequestrare sua moglie Esma, per costringere il fratello maggiore Cihan a pagare un riscatto, Esat si impossesserà dei soldi.

Ben presto, Esat finirà in prigione con l’accusa di essere stato coinvolto con il rapimento di Esma.

A seguito del suo arresto, Esat comincerà ad avere i sensi di colpa, mentre Esma gli dirà di non provare più alcun sentimento per lui e di voler mettere fine al loro matrimonio. A quel punto, Esat si renderà conto di non voler perdere Esma, ma lei si rifiuterà di perdonarlo.

Esma accetta le scuse del marito, Esat fa pace con Melek e Nuh

A far cambiare idea a Esma, sarà un azione di Esat, ovvero l'alleanza improvvisa che stringerà con il fratello Cihan per sconfiggere loro zia Hikmet entrata in combutta con Halil anche per rovinare la sua famiglia. Prima di essere scagionato, Esat sconterà la sua pena per qualche anno e prometterà a Esma di crescere loro figlio insieme, appena lei gli darà un'altra possibilità.

Quando tornerà in libertà, Esat continuerà a dimostrare ai suoi familiari di essere cambiato, visto che farà pace anche con Nuh e Melek.

Nuh viene operato

Al centro delle trame, ci sarà anche Nuh, il quale sarà costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico per la rimozione di un tumore al cervello.

Convinto di non salvarsi, Nuh scriverà delle lettere alla madre Sumru, alla sorella gemella Melek, alla moglie Sevilay e al fratellastro Esat con cui ha avuto parecchi scontri in passato.

Riepilogo sul matrimonio di Esat e Esma imposto da Cihan

Dopo aver fatto rimanere incinta Esma, Esat è stato costretto a prendersi le sue responsabilità da suo fratello Cihan. Tuttavia, dopo aver sposato la ragazza, Esat ha fatto di tutto per evitarla, facendola sprofondare nella disperazione totale.

Esma invece ha continuato a provare dei forti sentimenti per il padre di suo figlio. La reazione di Cihan è stata durissima, dato che ha bloccato le carte di credito di Esat. A quel punto, Esat ha terrorizzato la moglie Esma, abbandonandola in una stalla fredda e sporca per procurarsi del denaro in modo subdolo.