Nelle nuove puntate della soap turca La notte nel cuore, Sevilay verrà disprezzata da Hikmet, la quale si presenterà al suo matrimonio con Nuh, pur non essendo stata invitata.

Nuh scopre di avere un tumore al cervello dopo essere tornato con Sevilay

Ben presto si assisterà al ritorno di fiamma tra Nuh e Sevilay, I quali si renderanno conto di non poter vivere lontani. Tutto comincerà, quando Nuh ammetterà di non essersi comportato bene a causa della rabbia e gelosia. Per risolvere il suo problema, il giovane deciderà di ricoverarsi in una clinica psichiatrica, facendo gioire la madre Sumru e Tahsin.

Dopo essere rimasta colpita dal cambiamento di Nuh, quindi Sevilay lo perdonerà.

Appena torneranno a essere una coppia, Nuh e Sevilay decideranno di sposarsi. Ma proprio quando ritroverà la felicità al fianco della sua amata, Nuh scoprirà di avere un grave tumore al cervello, così, consapevole di poter morire, chiederà a Sevilay di sposarlo subito.

Hikmet si scaglia contro Sevilay, Melek turbata dallo strano comportamento di Cihan

Il giorno delle nozze di Sevilay e Nuh, Hikmet irromperà durante i festeggiamenti e si scaglierà contro la figlia, accusandola di essere un’ingrata per non averla resa partecipe all’evento. A quel punto, ci sarà l’intervento di Cihan, il quale accompagnerà sua zia Hikmet fuori dal locale.

Tuttavia, mentre gli sposi Nuh e Sevilay saranno turbati per l'arrivo improvviso di Hikmet, Melek sarà preoccupata a causa dello strano comportamento del marito Cihan.

Dopo aver coronato finalmente il suo sogno d’amore con Sevilay, Nuh entrerà in sala operatoria con la speranza di salvarsi, intanto sua madre Sumru sarà molto spaventata all'idea di perderlo.

Nel contempo, dopo essere tornata a Istanbul, Peri farà di tutto per riconquistare l’ex fidanzato Cihan. Hikmet, intanto, porterà avanti l’alleanza stretta con Halil, il padre dei gemelli Nuh e Melek, per sconfiggere i suoi nemici.

Riepilogo: Sevilay ha scoperto di non essere figlia di Hikmet

Nelle puntate precedenti, Sevilay aveva appreso da sua nonna Nihayet che Hikmet non era la sua vera madre.

Sconvolta per essere stata ingannata dai Sansalan per tutti questi anni, la ragazza si era precipitata di corsa alla villa e aveva chiesto delle spiegazioni a Hikmet.

Dopo aver avuto la conferma di essere stata adottata, Sevilay era fuggita con Nuh. A seguito della sparizione della figlia, Hikmet aveva quindi chiesto al nipote Cihan di rintracciarla.