Nei prossimi episodi de La notte nel cuore, Melek affronterà il parto dopo momenti drammatici: durante una rapina, Cihan si metterà davanti a lei e verrà colpito da un proiettile. Sopravvissuto all'operazione, sarà al suo fianco quando nascerà la loro bambina, che si chiamerà Zuhal in omaggio alla madre di Cihan.

Cihan si sacrifica per salvare Melek

Melek non vivrà la gravidanza con leggerezza. Poco prima del parto, infatti, dovrà affrontare il dolore di vedere Cihan in fin di vita. Il ragazzo si immolerà per lei quando Melek resterà coinvolta in una rapina in una gioielleria.

Non esiterà a farle da scudo e quando il rapinatore si renderà conto che Cihan ha con sé un'arma, non esiterà a sparargli contro. La situazione si apparirà subito grave. Cihan verrà operato per arginare le ferite, ma durante l'intervento i medici non riusciranno a estrarre il proiettile. I medici parleranno con Tahsin e gli diranno che se Cihan non dovesse svegliarsi entro 24 ore, potrebbero sorgere delle complicazioni.

Melek sarà al suo capezzale in lacrime, ma proprio grazie alla sua vicinanza Cihan si risveglierà. "Melek, ti prego, non lasciarmi", le dirà, questo perché, prima della sparatoria, i due stavano attraversando un periodo di crisi. Melek aveva scoperto che Cihan le aveva nascosto la storia di una notte che ha avuto con Peri a Berlino e non digerendo la cosa, aveva deciso di non perdonarlo.

Rabbia che passerà quando Melek si renderà conto che avrebbe potuto perdere Cihan.

Il matrimonio di Sumru e Tahsin e il travaglio di Melek

Passato questo momento di dolore, si penserà a festeggiare l'amore tra Sumru e Tahsin: i due convoleranno a nozze con una cerimonia intima, riservata a familiari e amici più stretti. Melek avrà un ruolo speciale, perché sarà la testimone di Sumru, ma appena terminerà la cerimonia, la ragazza inizierà ad avere le doglie. Chiameranno subito un'ambulanza e in sala parto al suo fianco ci sarà Cihan, decisamente più agitato della moglie, infatti a ogni piccolo dolore temerà che possa succedere una tragedia. "Signor Cihan, è normale che la signora abbia le contrazioni durante il travaglio", dirà l'ostetrica, intenerita dalla premura di Cihan.

Nasce la piccola Zuhal: il nome che commuove Cihan

Alla fine, Melek darà alla luce una bambina. "Il mio tesoro, la mia piccola Zuhal", dirà la ragazza guardando la sua bambina. "Zuhal?", dirà Cihan sorpreso, perché sa che quello è un nome molto importante per la sua vita. "Certo, la chiameremo Zuhal, in onore di tua madre".

Come il pubblico già sa, Cihan aveva perso la madre quando era molto piccolo a causa di una malattia incurabile. È stata Sumru a crescerlo, prima facendogli da tata e poi da matrigna, sposando Samet.