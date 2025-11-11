Nei prossimi episodi de La notte nel cuore, Sumru si presenterà in commissariato per confessare di aver sparato a Halil, ma gli agenti non troveranno alcuna prova del delitto. “L’ho colpito io, mamma”, dirà con fermezza. Poco dopo, però, l’attenzione si sposterà su Nuh, che cadrà a terra davanti alla famiglia, vittima di un malore improvviso

La confessione di Sumru e la colpa che divide la famiglia

Sumru si presenterà in commissariato per confessare di aver sparato a Halil. La madre, Nihayet, tenterà di rassicurarla e a un certo punto vorrà anche prendersi la colpa di quanto accaduto, ma Sumru sarà molto determinata: “L’ho colpito io, mamma.

Io. Non tu.”

Davanti agli agenti, Sumru racconterà ogni dettaglio, convinta che l’uomo sia rimasto gravemente ferito o addirittura morto.

Il commissario non crede a Sumru: nessuna prova del delitto

Tuttavia, il commissario sarà piuttosto perplesso: da parte di Halil non è arrivata nessuna denuncia, sul luogo della sparatoria non hanno trovato nessun morto o ferito e nemmeno dagli ospedali è giunta alcuna segnalazione. “Non c’è un corpo, non c’è sangue, non c’è nessuna prova”, dirà, lasciando intendere che il caso non potrà andare avanti.

Sumru, incredula, cercherà di spiegarsi: “Non stiamo inventando nulla, ma parlate come se lo stessimo facendo”. L’atmosfera diventerà sempre più tesa, finché un poliziotto rivelerà un dettaglio decisivo: Halit Çakırca, l’uomo che Sumru dice di aver colpito, risulterà ricercato per truffa.

Secondo gli inquirenti, Halil potrebbe essersi dileguato per paura di essere arrestato, cancellando ogni traccia del crimine. “Sì, c’è la confessione, ma non ci sono prove. Come ha detto anche il procuratore, dobbiamo rilasciarla”, spiegherà il commissario con tono fermo. Sumru, confusa, uscirà dal commissariato accompagnata dalla madre, mentre i familiari, arrivati tutti da lei, tenteranno di capire cosa stia davvero accadendo.

Il malore di Nuh e la diagnosi che cambierà tutto

Fuori dal commissariato ci sarà anche Nuh, che vorrà chiedere scusa alla madre per non aver creduto alla storia della violenza subita da Halil. Sumru lo perdonerà, ma quando tutto sembrerà essersi placato, il dramma si sposterà improvvisamente su un altro fronte.

Nuh, sconvolto dalle tensioni e dalla paura per la madre, avvertirà un malore improvviso. “Nuh, che succede”, griderà Sumru, mentre Nuh cadrà a terra. In un attimo, la scena si trasformerà nel caos: “Ambulanza. Chiamate un’ambulanza”.

Ci sarà subito l’arrivo dei soccorsi e tutti correranno in ospedale per capire che cosa possa essergli successo, senza immaginare che di lì a poco arriverà una diagnosi destinata a cambiare drasticamente le loro vite: in famiglia, infatti, nessuno sa ancora che Nuh ha un tumore al cervello.