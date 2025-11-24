Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, la ritrovata serenità di Sevilay e Nuh sarà messa a dura prova quando lei scoprirà che il fidanzato ha tenuto nascosto a tutti di avere un tumore al cervello. Sevilay sarà sconvolta da questa drammatica notizia e affronterà Nuh, il quale non potrà più negare l'evidenza. Lui le chiederà di non rivelare al resto della famiglia questa infausta diagnosi e lei accetterà, almeno sino a quando non arriveranno i risultati di ulteriori accertamenti a cui il medico ha sottoposto Nuh.

Nuh ha un tumore al cervello: lui non dice niente a nessuno

Per Nuh non sarà un periodo facile non solo a causa degli attriti familiari ma soprattutto per le condizioni di salute che si riveleranno via via sempre più preoccupanti. Dopo una serie di giramenti di testa e svenimenti, il figlio di Sumru deciderà di rivolgersi ad un medico per sottoporsi a degli accertamenti. La diagnosi sarà terribile: Nuh ha un tumore al cervello. Inizialmente il giovane non dirà a nessuno di essere malato neppure a Melek e Sevilay e questo perché non vorrà farle preoccuparsi. Con Sevilay intanto, si riaccenderà la passione dopo che lui l'ha salvata dalle grinfie del fratello di lei Andac. Il segreto di Nuh sulla malattia non rimarrà tale a lungo e sarà proprio la fidanzata la prima a scoprire la verità sul suo stato di salute.

Sevilay scopre che Nuh ha un cancro

Sevilay scoprirà della malattia di Nuh quando risponderà ad una chiamata sul cellulare del fidanzato, complice il fatto che lui ha dimenticato il telefono a casa. Dall'altro capo del telefono vi sarà il medico che avrà urgenza di parlare con il suo paziente. Sevilay riuscirà a convincere il medico a dire a lei ciò che deve comunicare a Nuh e così la giovane scoprirà che il fidanzato ha un cancro al cervello. Sevilay sarà sconvolta, in primis per la drammatica notizia ed anche perché Nuh le ha taciuto questa amara verità. Sevilay ancora sotto choc, affronterà il fidanzato, il quale non potrà più nasconderle la realtà dei fatti ma le chiederà di mantenere il segreto con il resto della famiglia in attesa dei risultati della biopsia.

Lei accetterà e gli resterà accanto supportandolo in questo drammatico periodo.

La notte nel cuore leader del palinsesto di Canale 5

La notte nel cuore, con una media di 2,4 milioni di telespettatori a puntata, è una delle soap tv più viste del palinsesto di Canale 5 e grazie a questo successo, da qualche settimana a questa parte, Mediaset ha deciso di raddoppiare l'appuntamento settimanale trasmettendo le vicende di Nuh e Melek non solo alla domenica sera ma anche nel prime time del martedì. Una scelta molto apprezzata dai fan di questa dizi turca che si preparano a salutare la loro serie preferita nei primi mesi del 2026.