Le anticipazioni de La notte nel cuore annunciano una svolta sorprendente nelle indagini per fare luce sulla morte di Andac. Nella puntata che andrà in onda domenica 30 novembre alle 21:20 su Canale 5, Sevilay verrà accusata di omicidio dopo che la polizia troverà una telecamera nascosta che ha ripreso l'incidente. Nel frattempo, in città arriverà Peri, una vecchia conoscenza di Cihan, che seminerà il caos: tutti saranno turbati dalla presenza della ragazza. Non mancherà anche la gelosia di Melek, che vorrà sapere se suo marito ha dei trascorsi sentimentali con la donna.

Sevilay accusata di avere ucciso Andac

La morte improvvisa di Andac, causata da un incidente, finirà al centro delle indagini della polizia. Ci sarà una svolta inaspettata quando le autorità troveranno una telecamera nascosta che ha ripreso quanto accaduto e gli ultimi istanti di vita del fratello di Sevilay. Proprio quest’ultima, grazie al video emerso all’improvviso, verrà guardata con sospetto e finirà in cima alla lista dei sospettati. Sevilay, infatti, sarà accusata di aver tolto la vita ad Andac. Intanto, allo YeniSans Hotel arriverà Peri, che seminerà il caos non appena metterà piede in albergo.

Peri si presenta come fidanzata di Cihan

Nel frattempo, emergerà un dettaglio inquietante su Peri, che si presenterà in hotel davanti a tutti come la fidanzata di Cihan.

Tale rivelazione provocherà il panico, mentre in realtà la ragazza è un’amica storica del giovane Sansalan. Il fascino della donna non passerà inosservato, soprattutto agli occhi di Bunyamin, che è bene ricordarlo, non è fedele nei confronti di sua moglie Canan, avendo già un flirt in corso con la cameriera Turkan. Melek sarà fortemente turbata dall’arrivo dell’avvenente amica di suo marito e vorrà comunque fare luce sul reale rapporto tra il consorte e Peri. Melek sarà chiara: pretenderà da Cihan spiegazioni sui rapporti con l’amica. Tuttavia, Sansalan negherà qualsiasi coinvolgimento sentimentale, rassicurando la moglie e rivelandole che Peri dormirà in albergo.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Sevilay ha conosciuto suo fratello Andac

Nelle precedenti puntate de La notte nel cuore, andate in onda su Canale 5, Sevilay è partita alla ricerca di suo fratello e, una volta trovato Andac, si è presentata a lui chiedendo un lavoro. Tuttavia, la ragazza non ha rivelato all’imprenditore di essere sua sorella ed è stata assunta senza svelare il legame di parentela. Nel frattempo, Nuh ha iniziato a indagare sulla scomparsa della sua fidanzata, ignaro di che fine possa aver fatto. Parallelamente, ha cominciato a sentirsi male e a soffrire di improvvisi svenimenti che lo hanno spinto a sottoporsi a degli accertamenti medici. È stata proprio la terapista che lo segue nel percorso di gestione della rabbia a rivelargli che i suoi scatti d’ira potrebbero essere il segnale di un problema fisico piuttosto che psicologico.

Intanto, la famiglia Sansalan è stata turbata da una notizia sconvolgente: Samet ha perso la vita. Bunyamin ha quindi organizzato il funerale del padre, al quale non ha presenziato Sumru, poiché si trovava fuori città.