Nel finale di stagione de La notte nel cuore, Melek entrerà in travaglio durante le nozze di Tahsin e Sumru, dando alla luce la piccola Zuhal. Nuh, ancora in viaggio di nozze con Sevilay, non riuscirà a rientrare in tempo e arriverà in ospedale solo dopo la nascita della bambina.

Nuh e Sevilay si sposeranno prima dell’operazione

Nuh riuscirà a coronare il suo sogno d'amore con Sevilay. In realtà, la cerimonia civile avverrà pochi istanti prima che Nuh entri in sala operatoria per la rimozione del tumore al cervello, ma la festa avrà luogo quando il ragazzo si riprenderà.

Non sarà una cerimonia nuziale tranquilla, come al solito ci saranno i soliti problemi da affrontare.

Sevilay, per esempio, dovrà affrontare la presenza di Hikmet, che per ovvi motivi non verrà invitata alla festa. Con la sua solita perfidia, Hikmet cercherà di abbattere psicologicamente la ragazza, dandole dell'ingrata per non averla invitata alla festa e facendola passare per l'egoista di turno.

La festa di nozze di Nuh e Sevilay sarà sconvolta: Melek scoprirà il tradimento di Cihan con Peri

Anche Melek riceverà una brutta sorpresa durante la festa per il matrimonio di Nuh e Sevilay. Vedrà Cihan seguire in bagno una Peri abbastanza brilla. Origlierà la loro conversazione e sentirà che i due, quando si trovavano a Berlino, hanno trascorso una notte di passione insieme.

Delusa dalle bugie dette dal marito, Melek lo lascerà e non vorrà sentire più parlare di lui, salvo poi cambiare idea quando Cihan rischierà di morire dopo aver ricevuto una pallottola in pieno petto nel tentativo di salvare Melek durante una rapina in gioielleria.

Il parto di Melek sorprenderà la famiglia Sansalan: Nuh arriverà in ospedale solo dopo la nascita della piccola Zuhal

Dopo tutti questi problemi, Melek cercherà di arrivare più tranquilla possibile al giorno del parto, ma ci sarà una cosa che l'affliggerà: Nuh potrebbe non essere presente. Questo perché, subito dopo la festa per il matrimonio, Nuh e Sevilay sono partiti per il viaggio di nozze. Proprio per questo motivo, Nuh salterà anche le nozze della madre con Tahsin, un evento che si presenterà più speciale del previsto, visto che Melek inizierà ad avere le doglie proprio alla fine della cerimonia.

Dopo diverse ore, sotto gli occhi di Cihan, che non mollerà per un attimo la moglie in sala parto, nascerà la piccola Zuhal. Non sarà un nome scelto a caso: Melek vorrà omaggiare la madre di Cihan, morta quando lui era solo un bambino per un male incurabile.

Come già detto, Nuh non sarà presente al momento della nascita, ma arriverà in ospedale quando la bambina sarà già nata, dopo essere stato allertato dai familiari.