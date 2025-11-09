Mediaset taglia la durata de La notte nel cuore in prime time su Canale 5. Dopo aver scelto di portare avanti la doppia puntata serale della serie turca per tutto il mese di novembre, arrivano le prime modifiche di palinsesto per evitare di arrivare velocemente al finale.

La serie proseguirà con il doppio appuntamento settimanale, ma con puntate decisamente più brevi, ridotte di circa 20-30 minuti rispetto a quelle trasmesse fino a questo momento in prime time.

Mediaset taglia la durata de La notte nel cuore in prime time

La prima serata autunnale di Canale 5 continua a fare affidamento sulla messa in onda de La notte nel cuore, la serie turca che in questi mesi di programmazione ha saputo intercettare una vasta fetta di spettatori, diventando uno dei prodotti più visti della prima serata.

Per le prossime settimane di programmazione, Mediaset continuerà a fare affidamento sulla serie, che, tuttavia, sarà soggetta a dei piccoli cambiamenti in prime time, complice la decisione di accorciare ulteriormente gli episodi.

Nel prime time della domenica, gli episodi non dureranno più fino alla mezzanotte oppure le 00:10, che ora si concluderanno intorno alle 23:45.

Previste puntate più brevi per La notte nel cuore su Canale 5

Al martedì sera, invece, l'appuntamento con La notte nel cuore avrà una durata differente, dato che la messa in onda, al momento, è in programma almeno fino alla mezzanotte, senza però superarla.

Una scelta dettata dall'esigenza di risparmiare episodi per evitare di arrivare troppo presto al finale di stagione, dopo la scelta di posizionare la doppia puntata settimanale in prime time.

La stessa strategia, già da questa settimana, è stata attuata anche per l'altra serie turca di successo, Tradimento, trasmessa nel prime time del venerdì con ascolti che oscillano tra il 14 e il 16%.

La strategia Mediaset per allungare le serie turche di successo

Non è la prima volta che Mediaset attua questa strategia per preservare una serie turca che si avvia verso il gran finale, così da dilatare ulteriormente la durata.

In passato è già capitato con Terra amara che, dopo lo straordinario successo Auditel, venne interrotta dal daytime pomeridiano per essere dilazionata solo in prime time, sfidando lo show di Milly Carlucci Altrimenti ci arrabbiamo al sabato sera.

Stessa sorte anche per Tradimento che, dopo la pausa estiva, è stata rimossa dallo slot orario del primo pomeriggio e del sabato, lasciando spazio a Endless Love e La forza di una donna, entrambe testate con buon successo di ascolti questa estate.