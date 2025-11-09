Le anticipazioni de La notte nel cuore annunciano nuove verità pronte a venire a galla e l’ennesima discussione tra alcuni protagonisti. Nella puntata che andrà in onda domenica 16 novembre alle 21:20 su Canale 5, Tahsin e Cihan affronteranno il padre dei gemelli, Halil, che trent’anni prima avrebbe violentato Sumru. Tuttavia, il padre di Nuh e Melek rivelerà ai Sansalan un’altra versione dei fatti. Intanto, Sevilay noterà Harika intenta a prelevare denaro dal bancomat, dando il via a una nuova discussione.

Halil scredita Sumru di fronte a Tashin e Cihan

Halil porterà scompiglio nella vita dei suoi figli e delle persone che lo circondano. È bene ricordare che il padre biologico dei gemelli è tornato in città e ha stretto un accordo con Hikmet. Secondo quanto raccontato da Sumru, sarebbe stata lei a mettere al mondo Nuh e Melek portando a termine una gravidanza frutto di una violenza subita proprio da Halil. Tuttavia, Halil incontrerà Tahsin e Cihan, ai quali racconterà una versione diversa dei fatti, ribadendo di non aver mai aggredito Sumru. L’incontro tra i due membri della famiglia Sansalan e il padre di Nuh avverrà in un hotel, dove Halil preciserà inoltre di non aver mai picchiato in alcun modo la sua ex e che le parole pronunciate da lei sul concepimento dei gemelli sarebbero soltanto una menzogna.

Sevilay e Harika litigano

Nel frattempo, ci sarà spazio anche per l’ennesima lite nella puntata de La notte nel cuore, in onda il 16 novembre. Questa volta le protagoniste dello scontro saranno Sevilay e Harika, che si confronteranno a causa di un episodio al quale Sevilay assisterà personalmente. La donna, infatti, noterà Harika intenta a prelevare denaro dal bancomat, un gesto che le farà subito sospettare qualcosa di strano, considerando che i Sansalan sono notoriamente in crisi economica e afflitti da problemi di liquidità. Sevilay ipotizzerà che sia Cihan a versare mensilmente uno stipendio alla sua sorellastra. La fidanzata di Nuh non resterà in silenzio e tra le due ragazze nascerà una discussione accesa, con frecciatine e accuse reciproche.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Nuh ha accettato di farsi curare

Nelle precedenti puntate di La notte nel cuore, andate in onda su Canale 5, Nuh ha avuto diversi episodi di rabbia incontrollata, diventando un pericolo per le persone a lui care. Sumru e Tahsin gli hanno quindi suggerito di rivolgersi a uno specialista per affrontare il problema e, dopo qualche titubanza iniziale, sono riusciti a convincerlo. Melek, invece, è tornata insieme a Cihan, con il quale si è sposata. Tuttavia, durante le nozze è accaduto un fatto spiacevole: poco dopo il matrimonio, Cihan è stato arrestato con l’accusa di aver sparato a Tahsin.