Le anticipazioni di La notte nel cuore promettono nuove verità nascoste pronte a venire alla luce. Nella puntata in onda domenica 23 novembre alle 21:20 su Canale 5, Cihan inizierà a sospettare che, dietro il rapimento di Esma, ci sia anche lo zampino di sua zia Hikmet. Intanto, la giovane moglie di Esat farà una scoperta sconvolgente: scoprirà che Serife è coinvolta nel suo sequestro e, per questo motivo, resterà sconvolta. Spazio anche alle vicende di Nuh, che riuscirà a rintracciare l’indirizzo in cui si trova Sevilay. Ma una volta giunto sul posto, un inatteso colpo di scena cambierà tutto.

Cihan sospetta che Hikmet sia coinvolta nel rapimento di Esma

Cihan affronterà sua zia Hikmet accusandola apertamente: è convinto che, dietro il rapimento di Esma, ci sia proprio lei. Vale la pena ricordare che l’ex domestica della famiglia Sansalan è stata sequestrata ma, in realtà, il responsabile è suo marito Esat, deciso a liberarsi di lei, dopo averla sposata contro la sua volontà, solo perché era rimasta incinta. Nel frattempo, Nuh sarà in preda all’angoscia per la scomparsa improvvisa di Sevilay, che ha lasciato tutto senza fornire spiegazioni né indicazioni sulla sua destinazione. Sarà solo grazie all’aiuto della sorella gemella Melek che Nuh riuscirà finalmente a scoprire dove si trova Sevilay.

Serife svela la verità a sua nipote Esma

Nel frattempo, Esma subirà un duro colpo quando incontrerà Serife. La giovane signora Sansalan resterà sconvolta nello scoprire il tradimento di sua zia, coinvolta nel suo sequestro avvenuto giorni prima. Intanto, Nuh riuscirà a raggiungere Sevilay grazie all’indirizzo che Melek gli ha fornito, scoprendo che la sua fidanzata lavora insieme a suo fratello Andac. Tuttavia, una volta arrivato, Nuh si troverà di fronte a un evento inatteso che stravolgerà completamente la situazione.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Nuh si è rivolto a una specialista

Negli episodi precedenti di La notte nel cuore, trasmessi su Canale 5, Samet è stato coinvolto in un grave incidente che ha richiesto il suo immediato ricovero.

Hikmet, approfittando della situazione, è riuscita a ottenere il controllo delle quote societarie appartenenti al fratello. Intanto, Cihan e Tahsin hanno cercato di convincerla a trasferire loro la tutela legale del signor Sansalan, ma la trattativa si è rivelata più complessa del previsto. Nel frattempo, Nuh ha deciso di affrontare i suoi problemi di gestione della rabbia iniziando una terapia. Durante le sedute, la psicologa gli ha suggerito di sottoporsi a ulteriori accertamenti medici, sospettando che la causa dei suoi disturbi possa essere di natura organica. Sul fronte sentimentale, Melek e Cihan hanno ritrovato l’intesa perduta e, dopo un periodo di riavvicinamento, hanno scelto di unirsi in matrimonio.