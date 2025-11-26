La trama della puntata de La notte nel cuore in programma domenica 30 novembre in prima serata su Canale 5 preannuncia che la polizia scagionerà Sevilay dall'accusa di aver ucciso Andac grazie al ritrovamento di una prova. Intanto Halil trufferà Canan mentre Esma non perdonerà Esat.

Sevilay scagionata dall'accusa di omicidio

La polizia indagherà sulla morte di Andac, scoprendo l'esistenza di una telecamera nascosta, grazie a cui Sevilay verrà immediatamente scagionata dall'accusa di omicidio. La donna e Nuh faranno ritorno in Cappadocia, ma una telefonata drammatica scombinerà i loro piani.

Infatti Nuh apprenderà di essere affetto da un cancro al cervello e di doversi sottoporre a delle pesanti cure.

Nel frattempo all'hotel dei Sansalan giungerà Peri che si presenterà agli ospiti come la fidanzata di Cihan. L'arrivo della donna infastidirà la maggior parte delle persone presenti nella struttura. In questa circostanza, Peri catturerà l'attenzione di Bunyamin, che proporrà di accompagnarla a casa per riprendersi dal luogo viaggio.

Hail raggira Andac, Esma non perdona Esat

Successivamente la famiglia Sansalan giungerà a casa, trovando Peri ad attenderla. Intanto Melek dimostrerà di non andare d'accordo con l'amica storica di Cihan.

Nel frattempo, Halil studierà uno stratagemma per raggirare Canan. L'uomo approfitterà di un pranzo per parlarle di un fondo di investimenti con interessi molto alti.

La donna sarà incuriosita e investirà i risparmi di famiglia, approfittando di un momento di distrazione del marito Bunyamin.

Infine Esat cercherà di farsi perdonare da Esma, ma lei non avrà nessuna intenzione di concedergli una seconda chance.

Melek è apparsa arrabbiata con Nuh per lo scarso interesse mostrato verso la loro madre Sumru

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La notte nel cuore andate in onda a novembre in Italia, Nuh e Sevilay hanno trovato riparo all'interno di un appartamento dopo il tragico incidente che è costato la vita ad Andac. In questa circostanza, i due giovani sono riusciti a fare pace.

Melek, invece, è apparsa arrabbiata con suo fratello a causa del disinteresse mostrato nei confronti della loro madre Sumru.

La ragazza ha comunque trovato un equilibrio grazie all'amore di Cihan e la prospettiva di diventare madre.

La polizia, intanto, ha avviato le indagini sulla morte di Andac e tutti i sospetti sono ricaduti su Sevilay. Quest'ultima ha scelto di costituirsi alla polizia, ma Nuh ha insistito per scappare all'estero grazie all'aiuto di un conoscente.

Infine Esat ha chiesto aiuto a Nihayet per ottenere il perdono da Esma.