La trama della nuova puntata de La notte nel cuore, in onda stasera 12 novembre in prima serata su Canale 5, racconta che Sevilay finirà per aggredire Harika nel corso di un faccia a faccia. Hikmet, invece, chiederà una cospicua somma di denaro a Cihan in cambio della rinuncia alla tutela di Samet.

Sevilay schiaffeggia Harika

Harika vedrà Sevilay prelevare del denaro allo sportello del bancomat. La ragazza sospetterà che Cihan le versa inizialmente una specie di stipendio. Parole che susciteranno la rabbia dell'amata di Nuh, la quale non esiterà a schiaffeggiare Harika.

Hikmet, invece, presenterà Halil a Esat mentre Cihan dopo aver scoperto che sua zia è diventata la tutrice legale del padre andrà alla villa. Il giovane sorprenderà Hikmet in compagnia di Hilal. Durante un dialogo, Cihan chiederà alla parente di revocare la tutela nei confronti di Samet. Hikmet accetterà anche se chiederà in cambio un edificio commerciale e 5 milioni di dollari. Cihan cercherà consiglio da Tahsin, il quale ordinerà a Tufan di monitorare i movimenti aziendali di Hikmet. I due saranno all'oscuro che la sorella di Samet è in combutta con Tufan.

Hikmet chiede dei soldi a Cihan

Nella nuova puntata de La notte nel cuore, Halil raggiungerà l'albergo di Tahsin e Cihan, ai quali dirà di non aver mai usato violenza contro Sumru e che era stata lei a spezzargli il cuore quando se n'è andata.

In questa circostanza, l'uomo si avvicinerà a Canan dopo averla sentita dire alla receptionist di essere una Sansalan. Allo stesso tempo, Nuh e Melek avranno un brutto scontro: lui sembrerà credere alle parole del padre a differenza della gemella.

Bünyamin, invece, vedrà Türkan curiosare tra gioielli di bigiotteria online, giurandole che glieli acquisterà presto anche per lei.

Infine Sevilay scriverà una lettera a Cihan prima di abbandonare Istanbul.

Hikmet e Halil hanno progettato un piano per fermare Sumru

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La notte nel cuore andati in onda ad inizio novembre su Canale 5, Hikmet è apparsa convinta che Sumru abbia mentito sul suo passato e sull'aggressione subita.

La donna ha sospettato che potesse fare lo stesso ai danni di Tahsin. Hikmet e Halil hanno progettato un piano per fermare Sumru. La donna ha suggerito al complice di conquistare la fiducia di Nuh, considerato il più emotivo e vulnerabile dei suoi figli.

Sumru e Tahsin, invece, hanno voluto riunire l'intera famiglia a villa Sansalan. Nuh e Melek non hanno informato i due della presenza di Halil in città.

Infine Nazim e Harika sono usciti allo scoperto ma lei non ha voluto che la novità arrivasse a Cihan.