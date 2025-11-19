La trama della 37esima puntata de La notte nel cuore prevista per il 23 novembre in prima visione su Canale 5 raccontano che Sumru rifiuterà di concedere una seconda possibilità a Tahsin nonostante le sue scuse. Nuh, invece, raggiungerà Istanbul dove avrà un violento alterco con Andac che avrà conseguenze terribili.

Tahsin chiede perdono a Sumru

Serife deciderà di vuotare il sacco dopo aver accusato dei forti sensi di colpa. Esma apparirà sconvolta quando sua zia le rivelerà che ha preso parte al suo rapimento per ottenere una cospicua somma di denaro dalla famiglia Sansalan.

Cihan, nel frattempo, continuerà ad indagare sulla faccenda, arrivando a credere che Hikmet sia coinvolta nel rapimento di Esma. L'uomo non esiterà a dirglielo nel corso di un faccia a faccia.

Nel frattempo, Tahsin lascerà un messaggio a Sumru, chiedendole di perdonarlo dopo non aver creduto alla sua versione. Ma la donna rifiuterà di concedere una chance all'uomo, anzi gli chiederà di andarsene.

Nuh ha uno scontro con Andac

Esat dovrà scontare gli arresti domiciliari. Il ragazzo chiederà perdono ad Esma per aver organizzato il suo rapimento. In questa circostanza, il fratello di Cihan ammetterà di essere follemente innamorato della moglie ma lei non avrà nessuna intenzione di tornare sui suoi passi, volendo chiedergli il divorzio.

Successivamente Melek e Harika collaboreranno insieme. La moglie di Cihan otterrà l'indirizzo di Andac e condividerà tale informazione anche con il fratello, che apparirà molto preoccupato per la scomparsa di Sevilay. Nuh raggiungerà Istanbul dove darà vita ad una pesante discussione con Andac che avrà un finale tragico. Il fratello di Sevilay volerà giù dalla finestra, trovando la morte.

Infine Hikmet inizierà una battaglia legale per mettere le mani sul patrimonio, convinta che le aspetti dopo la morte del padre.

Samet ha perso la vita

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La notte nel cuore andate in onda a fine novembre in televisione, Halil ha continuato a raccontare a tutti che lui non aveva mai fatto del male a Sumru, confutando la ricostruzione fatta da lei sulla nascita di Nuh e Melek.

Sevilay, invece, è partita, lasciando una lettera a Cihan. La ragazza ha trovato impiego presso l'azienda di Andac con lo scopo di conoscerlo meglio. Esma, invece, ha discusso con Esat sulle ragioni del rapimento.

Infine Tahsin e Cihan hanno convinto Hikmet a concederli la custodia legale di Samet per avere il controllo sulle quote azionarie. Durante l'accordo, i due sono stati sorpresi dalla notizia della perdita del signor Sansalan. Bunyamin ha organizzato il funerale del padre mentre Sumru è apparsa sconvolta dalla perdita.