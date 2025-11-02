Le anticipazioni de La notte nel cuore annunciano un arrivo inaspettato che porterà scompiglio nella vita dei gemelli. Nella puntata che andrà in onda domenica 9 novembre alle 21:20 su Canale 5, Halil, il padre di Nuh e Melek, si presenterà allo studio di sua figlia. In seguito, l’uomo incontrerà Hikmet, alla quale rivelerà la sua versione dei fatti sull’aggressione ai danni di Sumru. Intanto, Cihan uscirà dal carcere e, insieme a Tahsin, siglerà un patto con Nuh per porre fine ai conflitti familiari.

Halil incontra sua figlia Melek

Dopo anni di lontananza, i gemelli si preparano all’arrivo nella loro vita del padre biologico, Halil.

È bene ricordare che Nuh e Melek hanno appreso quanto accaduto durante il loro concepimento attraverso il racconto della madre, Sumru, che ha spiegato loro di essere frutto di una violenza subita da parte di Halil. Halil si presenterà senza preavviso presso lo studio di fisioterapia di sua figlia. Melek avrà un incontro inconcludente con il padre e, visto lo scarso risultato ottenuto dalla sua visita, Halil si rivolgerà a Hikmet, alla quale racconterà la sua versione dei fatti accaduti anni prima con Sumru. L’uomo cercherà di convincere Hikmet della sua buona fede, sostenendo che l’aggressione e la violenza ai danni di Sumru siano menzogne inventate dalla donna per screditarlo.

Cihan esce dal carcere e sigla un accordo con Tahsin e Nuh

Nel frattempo, ci sarà una buona notizia per Cihan, che uscirà dal carcere e potrà tornare alla sua vita, seppur non senza difficoltà. Il giovane Sansalan, infatti, desidera risolvere definitivamente la delicata situazione familiare e porre fine ai conflitti, soprattutto con Nuh, che presto diventerà zio del suo primo figlio. Una volta tornato in libertà, Cihan siglerà un patto con Tahsin e, insieme, incontreranno Nuh per stabilire un accordo di pace tra le loro famiglie. Ci sarà poi un’altra notizia positiva: Nuh annuncerà a Tahsin e a sua madre Sumru di aver iniziato un percorso di terapia con la psichiatra da loro consigliata. Il gemello di Melek sarà finalmente disposto ad affrontare i suoi problemi psicologici, che lo portano ad avere scatti di rabbia, gelosia e paura dell’abbandono.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Cihan ha chiesto a Melek di sposarlo

Nelle precedenti puntate de La notte nel cuore, andate in onda su Canale 5, Cihan ha fatto la proposta di matrimonio a Melek, che ha accettato di diventare sua moglie. I due fidanzati hanno quindi deciso di vivere il loro amore, nonostante la disapprovazione del gemello di Melek, contrario al riavvicinamento tra i due. Cihan, intanto, ha accompagnato la sua compagna alle visite ginecologiche e, insieme a lei, ha sognato il giorno in cui sarebbero diventati genitori. Nel frattempo, Esat è stato costretto a sposare Esma, dopo che quest’ultima ha scoperto di aspettare un figlio da lui. Tuttavia, il giovane Sansalan non ha trattato bene la consorte e le ha detto chiaramente di essere stato obbligato a convolare a nozze con lei e di non essere innamorato.