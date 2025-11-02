Nell'appuntamento de La notte nel cuore in onda martedì 4 novembre su Canale 5, Tashin riuscirà a scoprire che è stata la sua guardia del corpo Serhat a sparargli seppur involontariamente. A questo punto, Cihan potrebbe venire scarcerato, anche se, al momento, il giudice continuerà a ritenerlo responsabile dell'agguato in cui Tashin ha rischiato di perdere la vita.

Cihan resta in carcere per il tentato omicidio di Tashin

La puntata del 4 novembre riprenderà dal momento in cui il ricevimento di nozze di Cihan e Melek verrà interrotto dall'arrivo della polizia, che arresterà lo sposo con l'accusa di aver attentato alla vita di Tashin.

Melek sarà sconvolta e cercherà di stare accanto al marito, convinta della sua innocenza. Anche Tashin non crederà affatto che Cihan sia il mandante dell'agguato e cercherà di scoprire il vero responsabile.

Il giovane Sansalan passerà la prima notte di nozze in cella e, il giorno seguente, il giudice confermerà il suo arresto negandogli la libertà su cauzione. Harika e Melek saranno molto preoccupate per Cihan mentre Esat manterrà un atteggiamento distaccato.

Tashin scopre che è stato Serhat a sparargli

Tashin tornerà sul luogo dell'agguato ai suoi danni per cercare di ricostruire gli accadimenti di quella sera. L'uomo riuscirà finalmente a ricordare come si sono svolti gli eventi e capirà che è stato Serhat a sparargli involontariamente.

Nuh, invece, colto dalla stanchezza, si addormenterà alla guida dell'auto e finirà fuori strada. Fortunatamente, il gemello di Melek riuscirà a tornare a casa senza conseguenze. Hikmet mediterà di vendicarsi non solo di Tashin ma anche della famiglia Sansalan e, per farlo chiederà aiuto a Halil, il padre biologico di Nuh e Melek. L'ingresso di questo nuovo personaggio potrebbe minare gli equilibri di molti dei protagonisti della serie Tv turca, a partire da Sumru e dai gemelli.

Riassunto puntate precedenti: l'agguato a Tashin

Proprio la sera in cui le famiglie di Samet e Tashin dovevano stabilire una tregua, Tashin è rimasto vittima di un agguato che gli è quasi costata la vita. Mentre tutti lo attendevano alla villa, la sua auto è stata ritrovata crivellata di colpi e con tracce di sangue nell'abitacolo.

Tutto ha fatto pensare al peggio visto che dell'uomo non vi era traccia. Sumru, Nuh e Cihan, con l'aiuto della polizia, hanno iniziato le ricerche e, alla fine, Tashin e stato trovato in mezzo alla neve ferito grsveme te. Trasportato d'urgenza in ospedale, l'uomo è riuscito a riprendersi abbastanza in fretta, anche se, sul momento, non è riuscito a ricordare chi gli avesse sparato. L'uomo non vuole commettere errori e accusare ingiustamente qualcuno, per questo decide di indagare in prima persona, ricostruire gli eventi di quella terribile sera