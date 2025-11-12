Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Esat scoprirà che Nuh è ricoverato in ospedale per un tumore al cervello. L’uomo, scosso e colmo di rimorsi, riuscirà a raggiungerlo grazie all’intervento di Esma e, davanti al fratello malato, gli chiederà di perdonarlo.

Esat apprende che Nuh è gravemente malato

Esat scoprirà che Nuh si trova in ospedale per un tumore al cervello. La cosa lo colpirà profondamente, anche perché i rapporti tra loro non sono mai stati idilliaci. Vorrebbe andare a trovarlo in ospedale, ma si trova agli arresti domiciliari.

Però, grazie all'aiuto di Esma, che intercederà con Cihan, il ragazzo avrà il permesso di poter andare in ospedale. Appena arrivato, Esat saluterà tutta la famiglia, ma soprattutto Nuh, augurandogli pronta guarigione. Potrà farlo perché verrà giudicato a piede libero, grazie anche all’intervento del procuratore che accelererà il procedimento su richiesta dell’avvocata. Nuh ringrazierà la sua presenza con gratitudine, ma il momento più toccante arriverà quando Esat chiederà la parola per dire qualcosa che da tempo gli pesa sul cuore.

Esat chiede perdono non solo a Nuh, ma anche a Melek

Esat guarderà Nuh e Melek e confesserà di non sentirsi in pace con se stesso. Racconterà di aver capito, con il tempo, quanto profondamente abbia sbagliato nei loro confronti e quanto male abbiano fatto lui e Harika, convinti allora di avere ragione.

“Quando sei nel mezzo delle cose ti convinci di essere nel giusto, ma poi la vita ti cambia”, dirà, “E ti chiedi: perché ho fatto una cosa del genere?”.

Esat ammetterà di aver provato gelosia, di averli guardati con disprezzo, di non averli mai accettati come fratelli. Ricorderà anche il male fatto alla madre, con la consapevolezza di aver agito per orgoglio e paura. Poi, con gli occhi lucidi, aggiungerà: “Se è possibile un nuovo inizio, se possiamo davvero ricominciare da zero, io vi chiedo perdono. A entrambi. E anche a mia madre”.

Le sue parole lasceranno tutti senza parole. Nuh e Melek accetteranno le scuse, e anche Melek si commuoverà, ascoltando la sincerità di Esat. “Siamo una famiglia, Esat.

E le famiglie, quando si perdono, si devono ritrovare”, dirà con un sorriso pieno di lacrime. “Allora, mamma, devo baciarti la mano o vuol dire che mi hai già perdonato?”, dirà Esat. Lei sorriderà dolcemente: “Ti ho già perdonato, figlio mio”.

L’urgenza in ospedale e il gesto carico di affetto di Esat

Ma l’atmosfera di serenità sarà interrotta, infatti un'infermiera entrerà nella stanza per avvisare che a Nuh deve essere fatta immediatamente una trasfusione di sangue.

Servirà un donatore ed Esat si offrirà di donare il sangue.