Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, esploderà una rottura definitiva tra Melek e Nuh. Dopo aver scoperto che il fratello non aveva creduto alla denuncia di Sumru contro Halil, Melek lo affronterà con parole dure. Tra lacrime e rabbia, la ragazza chiuderà ogni legame di sangue: “Vuoi una sorella come me? Allora ritrova nostra madre. Fino ad allora, non hai più una gemella”. Una scena glaciale che sancirà il punto di non ritorno nel rapporto tra i due.

La resa dei conti tra sorella e fratello

Melek e Nihayet affronteranno Tahsin e Nuh, sfogando tutto il dolore tenuto dentro da quando Sumru ha lasciato la Cappadocia a causa loro: entrambi avevano dubitato della veridicità dell'abuso subito da Sumru da parte di Halil.

Nihayet ce l'avrà soprattutto con Tahsin: “Vergognati, Tahsin. All’inizio sono rimasta impietrita. Ho perso l’equilibrio per un attimo, lo ammetto. Ma ora basta”.

Quando Tahsin e Nuh tenteranno di giustificarsi, la risposta di Nihayet sarà feroce: “Melek è stupida forse? Pensate che noi donne siamo tutte ingenue? No. Noi impariamo presto. Leggiamo i vostri silenzi, il tono di voce, perfino il modo in cui vi trema l’occhio. Siamo costrette a diventare lettrici di intenzioni”.

Il grido di Melek: 'Le donne parlano, voi non ascoltate'

Poi, davanti a Nuh che continua a negare responsabilità, Melek lancerà la sua accusa più dura: “Una donna trova il coraggio di dire ‘Sono stata violentata’. Lo tiene dentro tutta la vita, si vergogna persino davanti a sua madre e, quando finalmente parla, voi cosa fate?

Non le credete. Ma certo, credete all’uomo. Al vostro simile. Al mio disgustoso padre”.

La voce della ragazza si spezzerà, ma non l’intensità: “Ogni volta che usciva dal carcere, rientrava per un crimine peggiore. Potrei recitare i suoi precedenti fino a domani e non finirei”.

Poi il gelo. Un silenzio carico di condanna. “Non c’è più niente da dire. È finita. Andiamo”, dirà Melek.

Melek chiude ogni ponte: 'Non hai più una Melek'

Quando Nuh tenterà un’ultima giustificazione, sarà allora che Melek chiuderà ogni ponte con una frase che rimarrà impressa: “Vuoi una sorella come me? Trova mia madre. Riconquistala. Falle dire ‘figlio mio’ e stringerti al petto. Quel giorno, forse, avrai una Melek come gemella.

Fino a quel momento, per me tu non esisti. Non hai più una Melek”.

Nuh proverà a intervenire, promettendo: “Melek, te lo giuro: troverò nostra madre”. E lei, ormai di ghiaccio, risponderà appena voltandosi: “Vedremo”. Poi, senza aggiungere altro, gli passerà accanto senza guardarlo, come se un ponte invisibile crollasse per sempre.

Poi se ne andrà, lasciando dietro di sé un silenzio che farà più rumore di mille grida.