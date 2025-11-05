Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Melek sorprenderà tutti avvicinandosi a Harika nel momento più doloroso della sua vita. Dopo la morte del padre e la sparizione di Sumru, Harika si sentirà completamente sola, ma Melek sceglierà di non voltarle le spalle. Tra lacrime trattenute e amarezze passate, le due ragazze ammetteranno che il legame di sangue non può essere ignorato. Harika, fragile e disorientata, si arrenderà alla realtà: “Non so come si fa, ma possiamo provarci”, dando inizio a una fragile alleanza per ritrovare la loro madre.

Melek vicina a Harika nel momento più duro

Melek sarà una delle poche a rendersi conto di quanto Harika si senta sola dopo la morte del padre e la sparizione di Sumru. I loro rapporti non sono idilliaci, ma deciderà di affrontarla. Avrà gli occhi lucidi, ma decisi, e parlerà senza nascondersi: “Io e Nuh siamo sempre stati una cosa sola. Fratelli, gemelli inseparabili. Condividevamo tutto: le lacrime, le risate, la vita. Ma ora non ci parliamo. Perché ha ferito nostra madre. E questo io non riesco ad accettarlo”.

'Non eravamo solo noi due, eravamo quattro'

Harika proverà a reggere lo sguardo, ma la tensione salirà quando Melek pronuncerà la verità che cambia tutto: “E sai qual è la parte più assurda?

Non siamo solo io e Nuh. Abbiamo altri due fratelli: Esat e te. Eravamo quattro, nati dalla stessa madre e nessuno di noi lo sapeva”.

Il volto di Harika si irrigidirà, ma Melek andrà avanti: “Forse non ci siamo piaciute quando ci siamo viste la prima volta. Era inevitabile. Troppe cose, troppo dolore. Ma che ci piaccia o no, siamo sorelle e questo non lo possiamo cambiare”.

Harika cede: 'Non so come si fa, ma possiamo provarci'

Harika sospirerà, come se una diga dentro di lei stesse cedendo piano piano: “Sorelle è una parola grande, Melek. E io non so ancora come dovrei sentirla addosso”.

Melek annuirà, comprensiva ma ferma: “Non ti sto dicendo che dobbiamo abbracciarci e diventare amiche per forza.

Non ti chiedo questo. Ti chiedo solo di riconoscere quello che siamo. E di non scappare”.

Una pausa. Lunga, carica di tutto quello che nessuna delle due ha mai detto né sentito prima. Poi Harika abbasserà lo sguardo, più fragile che mai: “Possiamo provarci. Almeno questo”.

Un accenno di sorriso attraverserà il viso di Melek, tremante ma sincero: “Allora iniziamo da una cosa: troviamo nostra madre. Insieme”.

Harika farà un passo verso di lei: “Ho già chiamato tutte le sue amiche. Derya, Nare… tutte. Nessuno sa niente. Nessuno l’ha vista”.

Per la prima volta, Harika capirà davvero che da quel momento, nonostante tutto, lei e Melek non saranno più nemiche, ma sorelle che proveranno a starsi vicino per non perdersi.