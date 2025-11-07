Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, in onda su Canale 5, la verità su Halil riemergerà: Nilay, amica di Sumru, arriverà a casa Sansalan con la denuncia originale che Sumru aveva ritirato, confermando l’abuso. Allarmato, Cihan partirà in auto con Melek per affrontare Halil.

La verità arriva a casa Sansalan: Nilay mostra la denuncia per abusi ritirata da Sumru

Un'amica di Sumru, Nilay, si presenterà a casa Sansalan per confermare che Sumru ha subito davvero delle violenze da parte di Halil. Farà vedere a tutti anche la copia della denuncia che Sumru, ai tempi, aveva deciso di ritirare.

Cihan non ci vedrà più dalla rabbia e prenderà l'auto per raggiungere Halil, con l'intenzione di farlo fuori. Melek andrà con lui per evitare che possa cacciarsi nei guai.

Cihan perde il controllo: guida verso l’albergo di Halil con il cuore in subbuglio

Quando arriveranno nell'albergo di Halil, Melek chiederà a Cihan di attendere un attimo. Vorrà parlare con il padre da sola. Melek lo affronterà a muso duro: "Dopo tutto il male che hai fatto a mia madre, ora hai anche il coraggio di accusarla di menzogne?". "Io non ho fatto niente, Non dire sciocchezze", ribatterà Halil. Le parole voleranno come pugnalate. Cihan, accecato dalla rabbia, non riuscirà più a contenersi. La tensione raggiungerà il punto di non ritorno quando Melek pronuncerà il nome della maestra Nilay: "C’è un testimone, ci sono le prove.

Hai fatto del male a mia madre, l’hai violentata", dirà Melek. "Cosa stai dicendo?", risponderà Halil. "L’amica di mia madre, la maestra Nilay, ha raccontato tutto. Ora sappiamo la verità", dirà Melek. Halil, sconvolto, cercherà di difendersi: "Nilay ripete solo le menzogne di tua madre. È una falsa testimone".

Lo scontro all’albergo: accuse, pugni e la fragile mediazione di Melek

A quel punto, Cihan perderà le staffe. Ormai fuori di sé, urlerà con violenza e farà tremare la stanza. "Basta! Stai zitto!", griderà, spingendo Halil. "Cihan, calmati", proverà a fermarlo Melek, ma la furia avrà già preso il sopravvento. "Fuori di qui, sparisci dalla nostra vita. Hai capito? Sparisci", continuerà a urlare Cihan colpendolo con un pugno in volto.

Halil, ferito nell’anima, proverà ancora a parlare, ma Cihan lo interromperà con rabbia. Solo la voce di Melek riuscirà, alla fine, a riportarlo alla ragione: "Amore, basta, lascialo stare. Ha avuto la sua risposta, è finita così". Cihan, però, non vorrà andare via senza una minaccia: "Se nominerai ancora Sumru, ti giuro che ti uccido", dirà ansimando. "Calmati, Cihan, basta. È finita", lo fermerà Melek, anche se sa che Cihan potrebbe portare a termine la sua "promessa".