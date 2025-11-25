Melek sorprenderà Cihan con Perihan in bagno durante le nozze di Sevilay e sarà furiosa nelle prossime puntate de La notte nel cuore. "È finita", dirà a suo marito perdendo la fiducia in lui.

Le anticipazioni rivelano che il piano di Peri funzionerà alla perfezione. La donna, ubriaca, attirerà Cihan in bagno e lo spingerà a lasciarsi sfuggire parole compromettenti. Melek sentirà tutto e sarà delusa da Cihan, visto che lui aveva sempre negato di aver avuto più di un'amicizia con Peri.

Scintille alle nozze di Sevilay: Perihan pronta a tutto per Cihan

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che l'arrivo di Peri causerà non pochi problemi a Cihan. La ragazza si presenterà a Bunyamin come la fidanzata del giovane Sansalan, ma quando saprà che lui è sposato correggerà il tiro. Peri fingerà di aver scherzato e di essere in Cappadocia per lavoro, ma non sarà proprio così. Cihan riabbraccerà la sua vecchia amica e la presenterà a Melek, che sarà molto gelosa di lei, perché percepirà qualcosa di nascosto. La ragazza non si sbaglierà, perché in realtà Perihan tramerà alle spalle di Cihan e di sua moglie per seminare zizzania. Il rapporto tra Melek e Cihan sarà molto più solido di quanto Peri possa pensare e la ragazza passerà a metodi più pesanti per ottenere ciò che vuole.

Tutto avrà inizio alle nozze di Nuh e Sevilay: Perihan si presenterà a sorpresa alla cerimonia e poco dopo andrà in bagno e invierà un messaggio a Cihan. Sarà evidentemente ubriaca e Sansalan la inviterà ad andare via, ma lei insisterà ricordando il passato. "Ti ricordi quanto ci siamo divertiti?", chiederà, "Non posso vivere senza di te". Cihan sarà piuttosto infastidito e continuerà a ripetere a Peri che si è trattato di un errore.

La conversazione che spezzerà il cuore a Melek

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Melek entrerà in bagno e sorprenderà Cihan con Peri. Sarà molto delusa da suo marito, che ha sempre negato di aver avuto un avvicinamento con Peri in passato. "Ho sentito con le mie orecchie", dirà Melek, "Mi hai mentito guardandomi negli occhi".

Sarà molto dura con suo marito, tanto che metterà fine alla loro relazione: "Hai distrutto tutto, è tutto finito". Cihan proverà a trattenerla dicendole che tra lui e Peri c'è stata solo un'avventura di una notte. Melek, però, sarà troppo delusa: "Non avrei dovuto saperlo origliando. Quando ti ho chiesto di lei tu mi hai mentito".

Peri: il nuovo vulcano de La notte nel cuore

Nelle puntate in onda in Italia, Peri è appena arrivata in Cappadocia per ritornare con Cihan. La ragazza, vecchia fiamma di Sansalan quando era in Germania, ha le idee ben chiare su quello che vuole. Sapere che Cihan è sposato ha reso le cose più difficili a Peri, ma certamente non si è arresa. L'amica di Sansalan è arrivata in hotel in un momento particolare per tutti.

Cihan e il resto della famiglia, tranne Bunyamin, erano andati a cercare Sumru per implorare il suo perdono dopo aver visto la prova dell'abuso di Halil. Il ritorno è stato deludente perché la donna non ha potuto perdonare la sua famiglia per aver dubitato di lei.