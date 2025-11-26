Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, le condizioni di Nuh peggioreranno: i medici individueranno un tumore in una zona delicata del cervello e parleranno di un intervento con solo il 40% di riuscita. Una diagnosi che farà temere il peggio alla famiglia, pronta a valutare ogni possibile alternativa, ma Nuh sarà chiaro: non vorrà affrontare un percorso terapeutico lungo, ma sottoporsi all'intervento, nonostante rischi di non farcela.

La valutazione dei medici rivelerà prospettive molto difficili per Nuh

In Cappadocia arriverà il luminare ingaggiato da Cihan per esaminare la situazione clinica di Nuh.

Sanno che il ragazzo ha un tumore al cervello e lo vorranno sottoporre a una serie di esami per stabilire con esattezza l'entità della massa che è stata riscontrata. Nuh verrà sottoposto a esami, risonanze magnetiche e alla fine i medici avranno un quadro clinico completo per dare la loro diagnosi definitiva ed esporre alla famiglia le possibilità di guarigione.

Le notizie non saranno per niente confortanti. I medici diranno che il tumore si trova in una zona molto delicata del cranio e asportarlo non è così semplice. Si può tentare con l'operazione, ma la possibilità di riuscita è solo del 40%. Un brutto colpo per la famiglia di Nuh, che inizierà a temere che il ragazzo non possa riuscire a vincere la sua battaglia.

Nuh valuterà le cure possibili e prenderà una decisione difficile sul proprio futuro

Tutti si domanderanno se ci sia la possibilità di procedere con delle cure alternative, così i medici parleranno di una combo tra chemio e radioterapia, che potrebbe dare i suoi frutti dopo almeno due anni. In futuro, anche grazie alla ricerca, potrebbero esserci delle nuove cure, ma al momento non possono garantire nulla.

Mentre la famiglia discuterà sul da farsi, Nuh penserà a come procedere, in fin dei conti si sta parlando della sua vita. Penserà a Sevilay e piangerà al solo pensiero di vederla per due lunghi anni tra le corsie d'ospedale, mentre lo attende durante le sessioni di chemio e radioterapia. Non potrebbe sopportare di farle fare quel tipo di vita, così Nuh prenderà la decisione più coraggiosa: affrontare l'intervento chirurgico, anche se le speranze di vita sono poche (si parla solo del 40%).

La decisione di Nuh sull’intervento creerà tensione nella famiglia

Per i familiari, Nuh sta prendendo una decisione troppo frettolosa: dovrebbe ragionarci su prima di procedere con il "sì" all'intervento. Nuh, invece, avrà le idee chiare: vorrà sconfiggere il male alla radice, anche per avere la possibilità di sposare al più presto la sua Sevilay.

Gli permetteranno di tornare a casa, ma al più presto verrà convocato in ospedale per sottoporsi all'intervento più difficile della sua vita.