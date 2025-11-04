Buone notizie per Cihan, che nella puntata de La notte nel cuore, in onda domenica 9 novembre, verrà scarcerato e potrà tornare a casa da Melek. Il figlio di Samet, insieme a Tahsin, organizzerà una cena con lo scopo di riconciliare le rispettive famiglie, mentre Halil farà la sua comparsa in città destabilizzando la figlia, Melek, la quale lo respingerà con forza.

Cihan viene scagionato e fa pace con Nuh

Tahsin è sempre stato convinto dell'innocenza di Cihan e si è impegnato per ricostruire gli accadimenti della sera dell'agguato. Alla fine ha scoperto che a sparargli per errore è stata la sua guardia del corpo, Serhat.

A questo punto, il procuratore non potrà far altro che scagionare Cihan e rimetterlo in libertà. Una volta scarcerato, Cihan e Tahsin organizzeranno una cena per cercare di mettere pace tra le rispettive famiglie. I due affronteranno Nuh e riusciranno a fargli capire che, per il bene di tutti sarebbe meglio mettere da parte rabbia e rancore per ciò che è accaduto in passato. Seguirà una stretta di mano tra Cihan e Nuh, che sembrerà segnare la pace. L'armonia verrà però rovinata da Esat, che durante la cena accuserà Cihan di essersi schierato con il nemico. Il giovane sarà furioso e abbandonerà l'abitazione lasciando sgomenti gli altri commensali.

Melek respinge il padre biologico Halil

Hikmet ha stretto un patto con Halil, il padre biologico di Nuh e Melek, per rovinare non solo la famiglia Sansalan, ma anche quella di Tahsin.

Si presenterà a sorpresa nello studio di Melek, che rimarrà destabilizzata vedendolo davanti a lei. Lo respingerà e non vorrà avere nulla a che fare con lui. Bunyamin, invece, cederà alle avance di Turkan e si abbandonerà alla passione con lei in una camera di albergo. Nuh informerà Tahsin e Sumru di aver seguito il loro consiglio e di aver iniziato un percorso terapeutico con uno psichiatria. Bunyamin cercherà di tenere nascosta alla moglie la relazione clandestina con Turkan, ma Canan inizierà a sospettare qualcosa.

Perché Cihan è finito in carcere nelle puntate precedenti

Cihan ha cercato con tutte le forze di far riappacificare i Sansalan con la famiglia di Tahsin e questo in vista delle nozze con Melek.

Peccato che il piano è fallito a causa di un agguato di cui è stato vittima Tahsin e che gli è quasi costata la vita. Nel frattempo, Cihan e Melek si sono sposati, ma proprio durante il ricevimento di nozze la polizia ha tratto in arresto lo sposo con l'accusa di aver attento alla vita di Tahsin. Quest'ultimo non ha mai creduto alla colpevolezza del ragazzo e alla fine è stato proprio lui a trovare le prove per scagionarlo.