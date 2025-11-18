Le trame delle puntate turche de La notte nel cuore in onda nelle prossime settimane nella prima serata su Canale 5 raccontano che Melek e Cihan diventeranno genitori di una bambina. La donna sorprenderà suo marito quando deciderà di chiamare la neonata col nome di Zual in onore della sua defunta suocera.

Melek diventa madre di una bambina di nome Zual

Melek riuscirà a portare a termine la sua gravidanza dopo aver superato diversi ostacoli. La donna sceglierà di non sapere prima il sesso del nascituro, divertendosi a fare le previsioni insieme a suo marito Cihan.

La gemella di Nuh rivelerà di volere un maschietto mentre lui desidererà una bambina. Alla fine, la donna darà alla luce una bambina per la gioia di Cihan, che assisterà al parto. La coppia, a questo punto, sarà chiamata a scegliere il nome della neonata. Melek sorprenderà tutti quando deciderà di chiamarla col nome di Zual. La decisione farà commuovere Cihan fino alle lacrime.

Nuh è malato

Il pubblico de La notte nel cuore verrà a sapere che Zual era il nome della mamma di Cihan deceduta prematuramente quando era ancora un ragazzino. Samet si era poi rifatto una vita al fianco di Sumru, dalla quale aveva avuto Esat ed Harika.

Nel frattempo, Nuh vivrà momenti di grande paura dopo aver scoperto di essere malato.

Il giovane scoprirà di avere un cancro al cervello che potrebbe essergli fatale se non curato. Nuh accetterà di sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico non prima di aver scritto delle lettere d'addio verso i suoi familiari.

Tahsin e Cihan hanno appreso che Samet ha perso la vita

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La notte nel cuore andate in onda a novembre in televisione, Tahsin e Cihan hanno provato a convincere Hikmet a concedergli la tutela legale di Samet per avere il controllo sulle quote azionarie. La donna ha rifiutato l'offerta poiché troppo bassa.

Sumru , invece, ha capito che Tahsin crede alle bugie raccontate da Halil che ha sostenuto di non averla violentata. La donna ha deciso di lasciare la Cappadocia e trovare rifugio a casa di un'amica.

Sevilay, intanto, ha iniziato a lavorare nella stessa azienda del fratello Andac con l'obbiettivo di conoscerlo meglio. La partenza della donna ha fatto preoccupare Nuh, che ha chiesto una spiegazione a Nazim , che gli ha dato una risposta evasiva. Il fratello di Melek ha poi scoperto la causa dei suoi svenimenti, ha un tumore al cervello piuttosto grave.