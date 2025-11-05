Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Sevilay raggiungerà Istanbul per conoscere in incognito suo fratello Andac, fingendosi candidata nella sua azienda. Ma l’uomo, ignaro del legame di sangue, svilupperà un interesse malsano e una notte tutto degenererà. Durante una colluttazione in ufficio, alla quale interverrà anche Nuh, Andac finirà contro una vetrata e precipiterà nel vuoto davanti a Sevilay, segnando per sempre il loro destino.

Sevilay partirà per Istanbul e incontrerà Andac in incognito

Sevilay lascerà la Cappadocia e andrà a Istanbul con l'intenzione di conoscere Andac, uno dei suoi due fratelli.

Lui è a capo di un'azienda importante e quando Sevilay arriverà di fronte alla reception non saprà come presentarsi. Quando la segretaria le dirà "è qui per il colloquio di consulente esecutivo?", Sevilay risponderà di sì. Per lei sarà un'ottima idea provare a conoscere suo fratello in incognito. La ragazza verrà assunta e inizierà ad assistere il fratello. Lei lo vedrà come un gentiluomo, ma in realtà avrà delle idee malsane in testa. Non sapendo che Sevilay è sua sorella, vorrà portarsela a letto.

Il tentativo di Andac e il coraggio disperato di Sevilay

Ci proverà una sera, quando le chiederà di restare al lavoro fino a tardi per dello straordinario. A un certo punto, Andac vorrà rilassarsi e la inviterà sul divano del suo ufficio, inizierà a bere e a essere viscido.

Sevilay capirà il suo intento, così tenterà di congedarsi con un: "È tardi, devo andare". "Sevilay, aspetta", urlerà Andac, con la voce che si spezzerà in un urlo che si ripeterà in maniera ossessiva. "Sevilay, dove corri?", continuerà a dire lui e la ragazza per fermarlo proverà a dirgli: "Sono la tua sorellina". Ovviamente lui crederà che sia solo una scusa per allontanarlo: "Non dire sciocchezze, non devi avere paura, vieni qua".

La lotta, l’intervento di Nuh e la caduta fatale

I suoi modi saranno violenti e le urla di Sevilay verranno udite da Nuh, che si recherà a Istanbul proprio per cercare la ragazza. "Chi sei? Che ci fai qui?". Nuh non si farà intimorire, infatti lo colpirà con una testata.

Il fare violento di Andac cederà il posto alla minaccia. "Ti ammazzo", gli griderà e tra i due ci sarà uno scontro violento. "Non farlo! Lascialo", urlerà Sevilay contro Andac, ma non ci sarà nulla da fare. Lui continuerà a urlare "ti ucciderò", tenendo Nuh per la gola con il tentativo di soffocarlo. Sevilay non saprà cosa, allora prenderà un vaso e lo colpirà alla testa: solo così toglierà le mani dal collo di Nuh. Andac vorrebbe vendicarsi su Sevilay, ma Nuh lo terrà per una caviglia. Lo mollerà improvvisamente, facendogli perdere l'equilibrio. Andac andrà a scontrarsi in una vetrata a tutta parete, sfondandola. Cadrà dall'ottavo piano e quando si schianterà al suolo, sarà la fine.