Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, in onda su Canale 5, Melek scoprirà la scappatella di Cihan con Peri avvenuta a Berlino. Durante la festa di Nuh e Sevilay, le parole di Peri ascoltate da Melek dietro la porta faranno crollare definitivamente il loro matrimonio.

La presenza di Peri farà vacillare la fiducia di Melek in Cihan

A Melek prenderà un colpo quando risponderà al telefono del marito, convinta che Bunyamin lo stia chiamando, invece sentirà questa frase: "Salve, mi chiamo Peri e sono la fidanzata di Cihan". Le si gelerà il sangue, ma non dirà niente al marito.

Quando rientreranno a casa, però, scoprirà la vera identità di Peri: è un'amica di Cihan, si sono conosciuti a Berlino e, come racconterà Bunyamin, ha scherzato con lui dicendogli che era la fidanzata di Cihan.

Quest'ultimo sarà un po' imbarazzato dalla presenza di Peri, anche perché capirà che da parte della moglie non è per niente gradita. I due avranno anche un confronto abbastanza acceso e quando Melek gli chiederà se tra loro c'è stato qualcosa, Cihan mentirà.

Peri tornerà da Berlino per conquistare Cihan e tenterà di inserirsi nella vita dei Sansalan

Cihan non farà cenno alla notte che loro due hanno trascorso insieme a Berlino, dopo una serata di bagordi. Penserà che non sia una cosa importante, anche perché per Cihan quella notte è stata solo un errore, invece Peri la classificherà come una delle più belle della sua vita, al punto che arriverà in Turchia proprio per questo: conquistare Cihan.

Peri cercherà di intrufolarsi anche nella quotidianità della famiglia Sansalan. Per esempio, andrà a trovare Nuh dopo l'intervento chirurgico, ma ci penserà Harika a cacciarla gentilmente di casa, perché capirà il suo intento.

Melek ascolterà la confessione di Peri e metterà fine al suo matrimonio con Cihan

La brutta figura fatta, però, non fermerà Peri, che il giorno della festa per il matrimonio tra Nuh e Sevilay, arriverà nel ristorante pronta per festeggiare. Vedrà Cihan insieme a Melek, così gli manderà un messaggio per farsi raggiungere in bagno. Cihan andrà, ma solo perché vorrà mandarla via, ma dalla bocca di Peri usciranno delle parole che peseranno come macigni, soprattutto perché dietro la porta del bagno ci sarà Melek, che sentirà nel dettaglio della notte di passione che Cihan ha trascorso con Peri a Berlino.

Sentirà pure dire che per lui è stato solo un errore, ma questo non basterà a placcare l'ira di Melek, che spalancherà la porta del bagno e se la prenderà con il marito. Non vorrà sentire nessuno e sarà decisa sul da farsi: il loro matrimonio non potrà continuare, per questo, almeno per lei, la loro storia finisce lì.