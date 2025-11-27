Nelle prossime puntate de La notte nel cuore , Nuh affronterà l'intervento più rischioso lasciando a Sevilay una lettera d'addio, chiedendole di essere felice anche senza di lui. Consapevole del 40% di riuscita, affiderà ai familiari parole profonde prima di entrare in sala operatoria.

L'intervento di Nuh si concluderà con successo, ma le prossime 48 ore saranno decisive

Nuh farà la persona coraggiosa e forte, affrontando l'intervento per la rimozione della massa tumorale con audacia e anche quel pizzico di sfrontatezza che non guasta mai. Si farà vedere sorridente dai suoi familiari e quando entrerà in sala operatoria, scherzerà con i chirurghi per quanto riguarda i suoi capelli.

"Secondo lei dovrò radermi a zero? Così rischio di diventare una palla da bowling", dirà ridendo.

Saranno quelle le sue ultime parole prima dell'operazione, prima che l'anestesia faccia effetto. Non sarà un intervento per niente facile, perché, a un certo punto, il battito di Nuh si fermerà. Riusciranno a riprenderlo per un pelo e a concludere l'intervento. I medici, però, saranno chiari con i familiari: l'operazione è riuscita, ma al momento non si possono ancora scongiurare danni cerebrali. Nuh dovrà rimanere in terapia intensiva e le successive 48 ore saranno decisive.

Le lettere lasciate da Nuh prima dell'intervento scuoteranno la famiglia Sansalan

I familiari saranno fuori dalla stanza sterile della terapia intensiva.

Alcuni di loro, come Tahsin ed Esat, rientreranno a casa e avranno modo di ricevere alcune sorprese. Nella villa degli Sansalan arriveranno due lettere, una indirizzata a Esat e l'altra a Harika. Mentre a casa di Tahsin arriveranno delle buste per lui, Sumru, Nihayet, Melek e Sevilay. Il mittente di tutte queste lettere sarà Nuh.

Il ragazzo prima dell'operazione, nonostante il coraggio sfoderato, ha pensato a quel 40% di riuscita che i medici gli hanno dato in merito all'intervento, così ha deciso di scrivere una lettera d'addio a tutti i suoi cari.

Le lettere di Nuh riveleranno parole profonde per ogni membro della famiglia, soprattutto per Sevilay

A Harika ed Esat ha chiesto una seconda possibilità, alla madre ha detto di smettere di sentirsi in colpa per averlo abbandonato, mentre a Tahsin ha detto che per lui è il padre che non ha mai avuto.

Ha avuto parole di conforto per Melek, il suo "angelo", come la definisce, ma le parole più profonde saranno destinate alla moglie, Sevilay, che leggerà la lettera guardandolo oltre il vetro.

"Amore mio, sei la mia donna più elegante, unica, speciale. Tu puoi essere felice comunque, con me o senza di me. Devi esserlo. Fallo per me, perché io mi sono innamorato del tuo sorriso. Se tu stai bene, io sto bene, ovunque mi trovi. Ti amo… dimmelo anche tu. Io ti amo da impazzire".