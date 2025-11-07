Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, la serenità ritrovata tra Nuh e Sevilay durerà poco. Dopo che la polizia confermerà l’innocenza della ragazza nella morte del fratello Andac, una telefonata improvvisa cambierà tutto. Dall’altro capo del filo, un medico rivelerà che nel referto della tomografia di Nuh è stata scoperta una massa sospetta. Mentre Sevilay impallidirà, la parola cancro inizierà a riecheggiare come un’ombra sul loro amore e sul loro futuro.

Nuh e Sevilay, la pace ritrovata prima della tempesta

Nuh e Sevilay saranno finalmente liberi di viversi la loro storia d’amore.

La polizia, infatti, accerterà che la ragazza non c'entra nulla con la morte di Andac, suo fratello: una telecamera presente nell'ufficio dell'uomo ha ripreso il momento e si vede chiaramente che lui cade dall'ottavo piano da solo. Tutto sembrerà tranquillo, ma una telefonata inaspettata sconvolgerà la vita di Nuh e di Sevilay.

Una telefonata cambierà tutto

Mentre l’uomo sarà impegnato a prepararsi per uscire, una voce sconosciuta dall’altro capo del telefono rivelerà una notizia che cambierà tutto.

Sevilay risponderà distrattamente: "Pronto?". Dall’altra parte una voce maschile dirà: "Salve, avevo chiamato il signor Çakırca. Ho sbagliato numero?". "No, non ha sbagliato. Questo è il telefono di Nuh, ma al momento non è disponibile", replicherà Sevilay con tono cortese, senza ancora intuire la gravità della situazione.

"Ah, capisco. Allora richiamerò più tardi. Anche il signor Nuh può contattarmi a questo numero, ma gli dica di fare in fretta, per favore", risponderà l'uomo.

Sospettando che qualcosa non vada, Sevilay insisterà: "Un momento. Ha detto che si tratta di una questione urgente? Sono la sua fidanzata, mi chiamo Sevilay. Può parlare con me".

Il verdetto della tomografia

A quel punto, l'uomo dall’altro lato della linea le rivelerà una verità sconvolgente: "Signora Sevilay, in realtà il signor Nuh è già al corrente. Gli avevamo inviato via mail il risultato della tomografia, ma non avendo ricevuto risposta ho deciso di chiamare di persona". La voce di Sevilay si bloccherà: "Oddio, è successo qualcosa?".

"Purtroppo sì. È stata rilevata una massa. La situazione è molto grave: non abbiamo tempo da perdere".

La notizia arriverà come un fulmine a ciel sereno. Nuh, ignaro di ciò che la sua fidanzata sta ascoltando, si avvicinerà sorridendo, ma troverà Sevilay impallidita, con il telefono ancora in mano e le lacrime agli occhi. Da quel momento, per la coppia comincerà un periodo di grande paura e incertezza, mentre la parola “cancro” inizierà a riecheggiare come un’ombra sul loro futuro.