Le trame delle puntate turche de La notte nel cuore, in onda prossimamente su Canale 5, raccontano che Sevilay porrà fine alla vita di Andac per fermare una lite scoppiata tra lui e Nuh. La donna getterà il fratello maggiore dal terrazzo per impedirgli di fare del male all'amato.

Andac fa delle avance a Sevilay sul posto di lavoro

Sevilay riuscirà ad ottenere un posto di lavoro nell'azienda del fratello Andac, presentandosi in incognito. La ragazza avrà intenzione di conoscere da vicino i suoi fratelli, iniziando dal maggiore. Quest'ultimo dimostrerà di essere un uomo poco raccomandabile.

Andac inizierà a fare delle avance a Sevilay con la scusa di rimanere a lavorare fino a tardi in ufficio. La ragazza rifiuterà ogni approccio e gli farà capire che tra di loro non ci potrà essere mai niente. Le cose rischieranno di degenerare fin quando non interverrà Nuh. Quest'ultimo scoprirà che Andac è un uomo violento e riuscirà ad evitare che usi violenza nei confronti di Sevilay.

Sevilay uccide suo fratello maggiore per difendere Nuh

Dagli spoiler de La notte nel cuore si apprende che Nuh e Andac saranno protagonisti di una violenta rissa dove interverrà Sevilay. Quest'ultima spingerà suo fratello maggiore dal terrazzo, provocandone la sua morte. La figlia adottiva di Hikmet fuggirà, facendo perdere le sue tracce.

Tahsin, intanto, dovrà dimostrare che Sevilay ha compiuto il gesto per legittima difesa se vorrà aiutarla ad evitare il carcere. La ragazza vivrà momenti difficili dopo aver tolto la vita al fratello maggiore.

Tahsin ha scoperto alcuni dettagli inerenti all'agguato subito da Serhat

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La notte nel cuore andate in onda ad inizio novembre in prima serata su Canale 5, Sumru ha informato il procuratore di aver scoperto che la pistola di Tahsin è in possesso della sua guardia del corpo. Serhat è così finito davanti alla polizia. Nel frattempo, Cihan e Melek sono diventati marito e moglie. Sumru ha ordinato Nuh di non recarsi al ricevimento nuziale per non rovinare l'atmosfera.

La polizia ha comunque fatto irruzione al banchetto per arrestare Cihan con l'accusa di tentato omicidio ai danni di Tahsin. Il commissario Dilar non ha voluto rilasciare il ragazzo anche se lui ha dichiarato la sua innocenza. Tahsin ha raggiunto il luogo della sparatoria, dove ha ricordato di essere stato ferito da Serhat. Il procuratore ha scarcerato Cihan, che insieme a Tahsin hanno organizzato una cena per sancire la fine delle ostilità tra le famiglie. Esat ha iniziato ad inveire contro il fratellastro per aver preso le parti del nemico. Nuh, invece, ha comunicato a Tahsin di aver deciso di andare in terapia per risolvere i suoi problemi psicologici.