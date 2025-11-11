Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, in onda su Canale 5, Sumru perderà il controllo di fronte all’ex fidanzato Halil e premerà il grilletto. Dopo aver assistito alla resa dei conti tra la madre Nihayet e l’uomo che l’ha distrutta, la donna esploderà: “Ora è finita”. Subito dopo, sconvolta dal rimorso, deciderà di costituirsi alla polizia confessando ogni cosa e affrontando le conseguenze del suo gesto.

La fuga a Konya

Sumru si troverà a Konya e non vorrà più avere rapporti con la sua famiglia. Nessuno crederà che sia stata abusata da Halil, nessuno a eccezione di sua madre Nihayet e Melek, per questo rifiuterà di tornare in Cappadocia, cosa che farà soffrire la madre.

Nihayet penserà che Halil sia la causa di tutti i mali e vorrà sbarazzarsi di lui, così gli darà appuntamento in una landa desolata e porterà con sé una pistola.

L’appuntamento nella landa

I due si incontreranno. "Dunque, signora Nihayet. Non dirò ‘piacere’", dirà Halil. "Farò la mia offerta e me ne andrò", risponderà la donna. "Quanto mi dai perché me ne vada da qui?”, dirà lui schietto. “Guardami. Che cosa vuoi da mia figlia? Ci hai fatto soffrire per tutto questo tempo, hai fatto così tante vergogne. Che altro vuoi?”, dirà Nihayet, amareggiata.

“Eravamo fidanzati io e tua figlia, dovevamo sposarci. Ma io sono finito in prigione...”, inizierà a dire Halil. "Zitto. Non ascolterò queste sciocchezze.

Sono venuta qui per chiederti conto. Perché vai nel negozio di tappeti di mia figlia per calunniarla?", dirà Nihayet. “Questo è solo l’inizio, signora Nihayet. Vi rovinerò la reputazione. Se sarà necessario andrò porta a porta. Vi umilierò in Cappadocia”, risponderà Halil con un sorriso.

“Ti ucciderò", urlerà Nihayet impugnando la pistola, ma da lontano si sentirà "mamma". Sarà Sumru, tornata in Cappadocia per fare pace con la sua famiglia: “Madre, no. Per favore, non farlo. Per l’amore di Dio. Fermati".

Il colpo e il rimorso

Alla fine, però, sarà Sumru a impugnare quella pistola: “Sumru, ti prego, non farlo. Lascia stare quell'arma". La madre interverrà implorando calma, ma Sumru non vorrà sentire ragioni.

Si troverà davanti un'occasione ghiotta: far fuori quell'uomo che con una violenza le ha segnato la vita. Alla fine quel colpo partirà e Halil cadrà a terra. "Ora è finita", dirà la donna.

Sumru, però, verrà subito attanagliata dai sensi di colpa. Vedendo il corpo di Halil giacere a terra, penserà subito di costituirsi. Prenderà l'auto e si dirigerà subito nel commissariato di polizia più vicino per autodenunciarsi. "Ho sparato contro Halil Cakirca", dirà Sumru, disposta anche a finire in carcere per quello che ha combinato.