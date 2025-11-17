Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, il piano di Halil crollerà quando lui e Hikmet scopriranno che il denaro estorto a Canan è sparito nel nulla. In fuga e ormai senza via d’uscita, Halil verrà catturato e trascinato davanti a Tahsin, deciso a fargli pagare tutte le bugie raccontate su Sumru e l’aver manipolato Nuh e Melek. Il confronto sarà glaciale: Tahsin lo minaccerà apertamente, dicendogli “Ti sotterro se ti vedo vicino a Sumru”, lasciando Halil terrorizzato e con la sensazione che questa volta potrebbe non uscire vivo dalla resa dei conti.

Halil in fuga dopo il piano fallito: i soldi di Canan spariranno nel nulla

Halil capirà di essere nei guai visto che i suoi piani con Hikmet andranno a monte, dopo che entrambi si renderanno conto che i soldi che hanno estorto a Canan sono spariti. Halil progetterà la fuga, ma verrà braccato da alcuni uomini. Terrorizzato, continuerà a urlare: "Piano! Chi siete? Lasciatemi andare! Dove mi state portando?".

Gli uomini lo spingeranno in auto e partiranno a tutta velocità, mentre lui tenterà invano di ribellarsi: "Lasciatemi andare! Sapete per chi lavoro? Vi ammazzeranno tutti, chiaro? Morirete!".

Il rapimento e l’incontro con Tahsin: 'Le persone si incontrano… ed eccoci qui'

Quando l’auto si fermerà, Halil verrà trascinato davanti a Tahsin, che lo accoglierà con un sorriso gelido: "Salve, Halil.

Dicono che le montagne non si incontrano, ma le persone sì… ed eccoci qui".

Tahsin ce l'avrà a morte con Halil per tutto quello che ha fatto, principalmente perché ha provato a far credere a tutti che non avesse violentato Sumru, facendola passare per una bugiarda che ha voluto solamente abbandonare Nuh e Melek per diventare una cercatrice di dote, andando a fare la babysitter di Cihan, ma con l'unico intento di sposare Samet per i suoi soldi, visto che sapeva che la moglie di quest'ultimo, Zuhal, era gravemente malata.

Halil, sconvolto, chiederà: "Che cosa vuoi da me? Io non ho fatto nulla". Tahsin risponderà con calma tagliente: "Non voglio niente. E di certo non voglio la tua salute, quella tienitela pure.

Ma tu hai raccontato bugie su Sumru: hai detto che ha abbandonato i suoi figli per soldi".

La minaccia finale: 'Ti sotterro in Cappadocia se ti rivedo'

Halil cercherà di difendersi, balbettando: "Sumru non mente. Io la amo. Volevo sposarla… io ho sbagliato". Tahsin lo guarderà con disgusto: "Hai mentito a Nuh e Melek per metterli contro la loro madre. Hai ingannato tutti noi". Poi chiamerà uno dei suoi uomini: "Salim, vieni qui."

Avvicinandosi a Halil, Tahsin lo minaccerà apertamente: "Se provi a farti vedere di nuovo davanti a me o vicino a Sumru, ti giuro che ti sotterro in Cappadocia. Hai capito?". Halil annuirà in silenzio, ormai distrutto. Tahsin si allontanerà e dirà ai suoi uomini: "Fate quello che volete di lui." Halil tremerà sapendo di poter essere a un passo dalla morte.