Turkan rivelerà a Bunyamin di averlo sedotto solo perché voleva un figlio da lui nelle prossime puntate de La notte nel cuore: l'uomo sarà molto deluso e si sentirà usato e ingannato.

Le anticipazioni rivelano che Turkan e Bunyamin inizieranno a vedersi di nascosto e la donna gli dichiarerà amore. Presto, però, l'uomo confiderà alla sua amante di essere sterile e lei lo umilierà negando i suoi sentimenti: "Ti sei visto allo specchio?"

Il tradimento di Bunyamin nei confronti di sua moglie

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che gli sguardi di Turkan nei confronti di Bunyamin diventeranno sempre più concreti.

La donna, infatti, appena capirà che il marito di Canan apprezza le sue attenzioni, si farà avanti e gli darà un bigliettino con un appuntamento in un hotel. Bunyamin non si lascerà scappare l'occasione e dopo aver inventato una scusa con sua moglie si presenterà all'incontro. I due amanti si lasceranno andare alla passione, anche se Bunyamin avrà molta paura di essere scoperto da Canan. Dopo aver trascorso un po' di tempo con Turkan, l'uomo si dirà pentito per il tradimento commesso e dirà alla domestica che non si rivedranno mai più. Turkan, tuttavia, sarà molto brava a sedurre Bunyamin e gli dirà di essersi innamorata di lui. La dichiarazione della donna cambierà l'atteggiamento di Bunyamin che non si sentirà pronto ad allontanarla e inizierà ad avere una relazione clandestina con lei.

Canan inizierà ad insospettirsi quando vedrà suo marito distratto e spesso fuori casa, ma sbaglierà a scegliere la sua confidente. La donna, infatti, si rivolgerà proprio a Turkan in cerca di conforto ed esprimerà a lei i dubbi sul suo matrimonio.

La deludente verità per Turkan: Bunyamin è sterile

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Turkan e Bunyamin continueranno a frequentarsi di nascosto e la storia sembrerà diventare sempre più importante. L'uomo regalerà alla sua amante un prezioso bracciale e la renderà molto felice. Poco prima di lasciarsi andare nuovamente alla passione, Turkan mostrerà a Bunyamin dei contraccettivi. Lui le dirà che non c'era bisogno di spendere soldi: "Io sono sterile", dirà.

La dichiarazione dell'uomo sconvolgerà Turkan, da sempre convinta che fosse Canan a non poter avere dei figli. La donna si rivestirà subito e saluterà Bunyamin che non capirà e le chiederà spiegazioni. A quel punto, Turkan gli dirà la verità: "Se non posso restare incinta di te non ha senso vederci". La donna rivelerà le sue vere intenzioni: mettere al mondo un Sansalan. Per Bunyamin sarà una grossa delusione: l'uomo era convinto che Turkan si fosse davvero innamorata di lui. "Ti sei visto allo specchio?" dirà la donna umiliandolo e dicendogli che voleva solo usarlo per diventare ricca.

Turkan non ha mai mostrato interesse per Bunyamin

Nelle puntate in onda in Italia, Bunyamin e Turkan sono stati colleghi per diversi anni, a servizio dei Sansalan.

Tra loro non c'è mai stato niente e la donna non ha mai mostrato interesse nei confronti del custode. Quando Samet ha ammesso di essere il padre di Bunyamin, però, tutto è cambiato. Sansalan ha dovuto riconoscere suo figlio ufficialmente e Turkan ha iniziato a guardare Bunyamin con occhi diversi. Ad incoraggiare la donna è stato soprattutto sapere che Canan non riusciva ad avere figli da suo marito. Convinta che il problema della sterilità riguardasse la sua collega, Turkan si è data da fare per sedurre Bunyamin con lo scopo di dargli quel figlio che sua moglie non ha potuto dargli.