Nuovo cambio programmazione per La notte nel cuore nella fascia serale di Canale 5 durante il mese di dicembre.

L'appuntamento con la soap opera turca, incentrata sulle vicende di Nuh e Sevilay, risulta cancellata dal palinsesto della domenica sera per lasciare spazio a Gerry Scotti.

Il celebre conduttore, dopo il grande successo de La ruota della fortuna, conquisterà anche il prime time della domenica sera di Canale 5 con la nuova edizione di Chi vuol essere milionario?, in programma per quattro prime serate dal 7 dicembre in poi.

Cancellato l'appuntamento con La notte nel cuore nel prime time della domenica di Canale 5

La soap opera La notte nel cuore, leader degli ascolti nella fascia di prime time, subirà delle variazioni in prime time durante il mese di dicembre, dettate dalla scelta dei vertici del Biscione di puntare sulla messa in onda del game show Chi vuol essere milionario? nella serata festiva, durante il periodo delle feste natalizie.

La messa in onda di questa nuova edizione, registrata nei mesi scorsi, andrà in onda a partire dal 7 dicembre, giorno in cui risulta cancellata la puntata domenicale della serie turca incentrata sulle tormentate vicende di Nuh e Sevilay.

Come cambia la programmazione serale de La notte nel cuore

Nonostante la cancellazione del prime time domenicale, Mediaset continuerà a puntare sulla messa in onda del doppio appuntamento settimanale con La notte nel cuore, così da accelerare ulteriormente i tempi verso il gran finale di sempre della seconda e ultima stagione.

Le nuove puntate saranno trasmesse regolarmente di martedì sera e poi, dal 10 dicembre in poi, approderanno anche nel prime time del mercoledì di Canale 5 per tutto il mese.

Al venerdì sera, invece, andranno in onda i nuovi episodi di Io sono Farah al posto della soap Tradimento e poi da gennaio 2026 in poi, è prevista la messa in onda di un nuovo titolo turco che andrà a rinforzare la fascia serale della rete ammiraglia per la nuova stagione televisiva.

La soap opera turca si conferma leader degli ascolti in prime time su Canale 5

Il successo de La notte nel cuore è esploso ulteriormente con l'ultima puntata trasmessa domenica scorsa su Canale 5, la quale ha sfiorato la soglia dei 2,7 milioni di spettatori, arrivando a sfiorare picchi di 3 milioni durante la messa in onda.

La serie turca ha così raggiunto il muro del 17% di share, toccando punte del 20% risultando il programma più visto del prime time, battendo anche la proposta di Rai 1.

Buoni risultati anche per Tradimento che, nel prime time del venerdì, raggruppa una media di circa due milioni e mezzo fissi di spettatori, con uno share del 15-16% contro gli show di Rai 1.